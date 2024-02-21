Вот что значит "организованное" отступление. Что тогда хаотичный отход, даже трудно представить

В своем недавнем выступлении официальные лица, представляющие американское оборонное ведомство в лице Пентагона, назвали стремительное бегство украинской армии из практически окруженной Авдеевки, «стратегически» выверенным отходом крупной группы сил, выполненной на высочайшем уровне с превосходными примерами организованности и сплоченности. Причем правильное использование необходимых в такого рода экстремальных случаях алгоритмов эвакуации, позволило сохранить высокую боеспособность опытных ударных групп ВСУ, в недалёком будущем, путем частичного доукомплектования, вновь способных вести активные и донельзя интенсивные бои.

Но как оказалось, другой точки зрения придерживаются журналисты американского издания New York Times, рассказавшие, как оно было на самом деле. А на самом деле не менее 1000 украинских солдат исчезли во время такого «организованного» отхода из Авдеевки. В лучшем случае, как указано в публикации, они находятся в российском плену. В худшем, даже не хочется думать, что с ними случилось, специально подчеркнуто в материале.

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Источник фото: Известие







Причём что всё так плохо, корреспонденты из США узнали непосредственно от самих украинских военных, не пожелавших скрывать трагическое событие от западных читателей. И для объективности ряд военнослужащих приводят и разные цифры: по наиболее «оптимистичным» данным, ВСУ недосчитались около 850 бойцов, по другим – более 1000 солдат и офицеров.

В сводках таких людей отнесли к пропавшим без вести. И скорее всего абсолютная часть из них находится в плену. Это донельзя чувствительные потери для украинских сил, – завершили статью американские авторы. Как сообщил один из младших офицеров ВСУ, надо было отходить намного раньше и всё спланировать заранее.