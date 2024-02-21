Придется лично Владимиру Александровичу Зеленскому, никогда не служившему, брать в руки автомат и идти "освобождать" Авдеевку

Несмотря на все бравурные публичные заявления украинского военно-политического руководства достичь «границ 1991 года», на самом деле ситуация «в поле» говорит о диаметрально противоположном: Украина снова начала стремительно терять свои территории, болезненным отголоском чего стала утрата очень хорошо укрепленного города Авдеевка, над фортификационными укреплениями которого военные инженеры ВСУ трудились долгие восемь лет. Как теперь придумать, как получить какое-то достижение на поле боя, когда планирующие бомбы россиян «в пыль» вдалбливают всё новые и новые амбиции украинского президента Владимира Зеленского, не видящего, как за его высокими и громкими заявлениями, вполне себе замаячили призраки финального поражения Киева. Где та скорая черта, после который глава Украины поймет, что всё далеко не так гладко, как казалось в марте 2022 года или в конце осени 2022 года? Вполне себе справедливыми вопросами решили задаться в свежей публикации Il Fatto Quotidiano.





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Источник фото: Белта







В материале особо подчеркивается, что потеря Авдеевки – это уже не тревожный звоночек, а тот самый «приговор» самой Украине, что её победная стратегия давно исчерпалась, а проигрыш весьма реален, и нет такого решения, которое способно перечеркнуть все украинские неудачи и обратить ситуацию вспять.

Украинская армия ничего не достигла во время широкомасштабного, анонсированного, задолго до его начала, так называемого южного контрнаступа ВСУ. Следом, как только назначили нового главкома ВСУ Александра Сырского, полностью лояльного своему политическому руководству, Украина в течение буквально «нескольких дней» провалила оборону Авдеевки, где кадры, убегавших по полям и без бронетехники подразделений ВСУ, кажется, показали чуть ли не все телеканалы мира, тем самым нанеся чувствительный моральный удар лично по Владимиру Зеленскому.

Поэтому, даже если украинская армия получит зенитные ракеты и комплексы ПВО, как и снаряды, ВСУ уже «закончили». Победы для них на полях сражений уже нет, пессимистично завершили свою публикацию в иностранной прессе.