Что там делало авто ценой в 300 000 евро, остаётся только догадываться

Неожиданной находкой прогуливающихся по далёким джунглям Мьянмы охотников стал редкий и дорогой экземпляр суперкара Lamborghini Aventador. Где лесные заросли и где суперпремиальный автомобиль, выпущенное количество которых строго ограничено, задались вполне себе справедливым вопросом в публикации британской The Sun. По предварительным оценкам, рыночная стоимость такого итальянского автомобиля в рублевом эквиваленте составляет 35 млн. рублей.

Сама спортивная машина была найдена в состоянии далёком от идеального, причем само место находки было «спрятано» глубоко в тропических лесах азиатского региона. А точное обозначение автомобильного клада указывается как Lamborghini Aventador LP750-4 SV. В Великобритании такой автомобиль можно купить, имея на своем счёту сумму, начиная от 300 000 фунтов стерлингов.

реклама





Источник фото: Авторынок







И как было написано выше, состояние найденной Ламборгини оставляло желать лучшего: в окнах не было стекол, а вот осколки внутри салона присутствовали. Известно, что на текущий момент во всем мире всего 600 подобных экземпляров, способных разгоняться до 349 километров в час.





Источник фото: bnnbreaking.com





Побеседовавшие с местными жителями журналисты выяснили, что продукт итальянской спортивной «автоконюшни» вероятно всего был куплен одним из самых богатых кланов Мьянмы, занимавшимся абсолютно незаконной деятельностью. После того как полиция совершила масштабные рейды на поместье главы клана, все имущество было конфисковано по решению суда. Вероятно эта машина как раз и принадлежала в недавнем прошлом любящим «тяжелый автомобильный люкс» преступным дельцам.