Но всё не так просто: В конгрессе нет единого мнения по поддержке Украины

Наблюдая пристально за положением на передовой украино-российского конфликта, вашингтонская администрация близка к своему решению передать в ВСУ ракеты ATACMS «с повышенным уровнем дальности», превосходящим прошлые образцы, полученные Киевом в конце лета 2023 года. Новость над тем, что Пентагон серьёзно настроен повысить ударный ракетный потенциал украинской армии, со ссылками на осведомленные источники в армейских кругах США, рассказали в NBC News.

По словам двух военных чиновников, решивших поделиться информацией на приватной встрече с журналистами организации, выходит, что всё это время военные Киева «бомбардировали» администрацию Джо Байдена множеством сообщений, в которых содержались бесчисленные просьбы передать наконец Украине ракеты с более высокой дальнобойностью, чем прошлые образцы высокоточных боеприпасов. Правда будет ли положительное движение по этому вопросу, остаётся на совести ожесточенного конфликта между республиканцами и демократами в конгрессе. Ведь в канун года президентских выборов, каждая из сторон преследует свои прежде всего внутриполитические цели.

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Источник фото: Известия







Высказались по этому поводу и сами американские военные чины, заявляющие, что хотя такие ракеты у них есть, им самим они нужны «не меньше», чем украинским войскам, и если им никто их уменьшившиеся арсеналы не пополнит, то зачем тогда действовать в ущерб себе, задают вполне риторические вопросы военнослужащие.

Предположительно, если решение по ATACMS будет положительным, то новые дальнобойные ракеты будут включены в самый первый пакет поддержки.

ATACMS представляет собой ракету тактического класса «Земля-Земля» с различными боевыми частями и таким же разным расстоянием максимального полета. ПВО РФ способно перехватывать любой тип таких ракет, аналогично отечественные РЭБ так же могут заглушать работу некоторых модулей таких боеприпасов.