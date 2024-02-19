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Madarator
В РФ начали производить ударный дрон "Антонов" до 500 единиц в месяц
3 кг взрывчатки в БПЛА способны вывести из строя любую украинскую бронетехнику

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   Дроны-камикадзе стали самым настоящим открытием украино-российского конфликта. Поэтому востребованная технология стала одной из самых приоритетных для обеих сторон. Потому что малые беспилотники крайне дешевы при массовом производстве и в то же время показывают высокую эффективность в сравнении с обычными артиллерийскими снарядами, демонстрируя высокую точность попаданий. Поэтому неудивительно слышать, что практически каждый день отечественные энтузиасты из мира беспилотной авиации предлагают свои решения для нужд российской армии, пытаясь заинтересовать последнюю своими разработками.

   Например, в Челябинске уже началось производство ударных беспилотников «Антонов», а первые образцы таких «птиц» доказывают свою необходимость, уничтожая бронетехнику и другие важные цели оппонента на передовых позициях.

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Источник фото: Полит74


   Об этом БПЛА известно, что он получил название в честь Александра Антонова, получившего награду «Герой России». Причем на производстве трудятся экс-военнослужащие, прошедшие российскую спецоперацию и вышедшие в отставку. А их продукт в виде дрона характеризуется способностью использовать ударную 3-килограммовую часть с возможностью воздушного пикирования с высоты в 10 000 метров. Причем для улучшения аэродинамических свойств всей конструкции, воздушная машина имеет высокую обтекаемость.

   Известно, что на ЛБС новому дрону успешно покорились украинский танк, скоростной квадроцикл и даже опорный пункт, так как 3 кг взрывчатки – это весьма существенно для всех вышеперечисленных объектов. По задумке управляющего компании Вячеслава Шпакова, всего таких БПЛА будет выпускаться до 500 единиц за 30 дней работы цеха.

#дроны-камикадзе #дрон антонов
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