Якобы фрагменты сверхсекретной ракеты с большим запасом топлива и малой заметностью были обнаружены рядом с уничтоженной целью

На Украине сообщили, что десять дней назад 7 февраля местными оружейными экспертами по ракетному вооружению были обнаружены сильно обугленные фрагменты, относящиеся к неизвестному типу ракет. А сегодня было официально заявлено, что найденные осколки принадлежат телу авиационного высокоточного боеприпаса ВКС РФ под названием Х-69. По утверждению украинской стороны, всего было запущено три таких ракеты. С мест падения были собраны остатки хвостового оперения.

После чего ряд российских ракетных специалистов на условиях анонимности рассказали о новейшем российском боеприпасе для самолётов, относящемся к классу крылатых скрытых снарядов, интегрированных в бортовое вооружение Су-57 – перспективного тяжелого истребителя 5-го поколения, откуда вероятно всего первый и был запущен. А по характерной форме было сделано предположение, что формат корпуса позволяет размещать такую ракету только внутри фюзеляжа. Причем сделано это не только из-за формы, но и для снижения радарной заметности. Кроме того заметное «квадратное» сечение позволяет залить куда больше топлива, чем классическая форма окружности.

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Источник фото: Лента

В то же время иностранные эксперты считают новейший отечественный боеприпас «родной сестрой» британской Storm Shadow, и наделяют управляемый воздушный заряд вариативностью боевой начинки, благодаря чему для выполнения различного рода задач лётчик может указать, какая боевая часть должна быть применена. Так, может быть добавлена кассетная боеголовка, либо осколочно-фугасная боевые части.

По информации из открытых источников боевой дебют Х-69 случился ещё во время сирийской компании, и весьма вероятно, что теперь черед дошёл и до Украины.