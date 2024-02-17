Кинетической энергии мины достаточно для "реновации" многоэтажной конструкции лишь с одного выстрела

На СВО начали использовать сверхтяжелые мины с корректируемой траекторией полёта, способные сминать многоэтажные конструкции. Такими стали ударные мины под намекающим названием «Смельчак», способные своей разрушительной 240-мм мощью терраформировать окружающий урбанизированный ландшафт, укрепленный бетонными конструкциями, до уровня кирпичной пыли.

Кадры одной такой мины, с адресным посланием в виде надписи «За Епифанова Саню от Нижнечирской», показали российские корреспонденты.

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О новейшей управляемой российской мине, долетающей до цели по баллистической траектории, как заправский «Искандер-М», известно, что её использует самоходный миномёт на гусеничном ходу «Тюльпан». Отличает её от классических минных коллег умение наводиться на цель по лазерной метке. Последнюю может «проставить» в автоматическом режиме гроза ВСУ – беспилотный разведчик «Орлан-10». Либо замаскированный на близлежащих позициях войсковой авианаводчик из отряда спецназа или фронтовой разведки.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"







Сам «Смельчак» работает так: после выстрела снаряд достигает 5-километровой высоты после чего пикирует на цель, где только одной кинестетической силы хватает сложить многоэтажное здание. Но разумеется внутри снаряда есть и БЧ общим весом в 35 кг. Именно такими выстрелами сравнивали с землёй горные крепости афганских моджахедов. Пробиваемость его такова, что даже один метр бетона не защищает от разрушения спрятанного под ним укрытия.

Вторым преимуществом, столь важным, является настильная траектория полёта, позволяющая стрелять даже на расстояние длины крыши по соседнему зданию.