Но паниковать не стоит – ведь по словам главы ГУР Кирилла Буданова, ситуация даже не "критическая"

«Нам не просто – порой приходится держать круговую оборону, в лучшем случае оборонять приходится только 180-градусный сектор». Примерно такие слова сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады Родион Кудряшов, обрисовавший ситуацию, требующую «непростых решений». По словам представляющего одно из трёх самых элитных подразделений украинской армии, группы ВСУ стараются изо всех сил сдержать наступательный порыв ВС России в авдеевском треугольнике, порой попадая в ситуацию полного окружения, но лишь сила духа не помогают достигать побед. И словно в подтверждение своих слов, Кудряшов обмолвился, что кто бы что не отрицал из официальных пресс-офицеров ВСУ, ситуация есть та самая тяжелая, где ряд украинских отрядов находятся в крайнем критическом положении.

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Источник фото: Телеграм



А на прямой вопрос, почему бы не оставить Авдеевку и не переместиться на запасные оборонительные линии, Кудряшов четкого ответа не предоставил, пояснив, что управомочен что-либо решать в таких случаях лишь украинский Генштаб, которому из Киева «видней».

А вот в западной прессе настроены куда менее оптимистичнее, заявляя, что простых решений не просматривается, единственное что можно утверждать однозначно, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль ВС РФ, о чем сказал представитель вашингтонской администрации Джон Кирби.