Говорить очевидные вещи, а ещё их видеть – коронный номер Вашингтона

Накал боёв за Авдеевку такой, хотя это и не город-миллионник, раскаты яростных сражений наблюдают и за тысячи километров от основного театра боевых действий. Новости о том, что украинская армия, несмотря на все желания Пентагона и его беспрецедентную разведывательную помощь, показывает первые подвижки к скорому отступлению из донбасского города, но такие явные, пришлось прокомментировать лично прямому представителю вашингтонской администрации в лице Джона Кирби.





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Американский топ-чиновник прямо заявил, что следующие дни решающие, но сама Авдеевка находится уже на той самой тонкой грани, за которой виден полный контроль над городской агломерацией российских сил.

Ситуация для украинской армии критическая и её сложно изменить в обратную сторону. Теснимые на всех направлениях в битве за город ВСУ стремительными темпами приближаются к непростым решениям. И если украинский Генштаб замешкается, то выводить будет больше некого и некого.

В The Washington Post играя на опережение, объявили о пока ещё частичной «перегруппировке» украинских сил, вынужденной состояться из неприкрытого давления ВС РФ.





Обстановка на местах. Источник фото: ТГ-канал "Сводки и аналитика"







А тем временем перечитывая сводку российских военкоров, к 23:00 по Москве зафиксирована потеря со стороны ВСУ следующих укрепрайонов: «Зенита», базы ПВО. На текущий момент бои завязываются уже на подступах к высоткам 9-го квартала Авдеевки и проходит предварительная зачистка у местного карьера.

И согласно аналитике ТГ-канала «Сводки СВО», на головы украинским военным только за последние 24 часа было сброшено до 100 различных модификаций управляемых бомб, весом от 500 кг и до 1,5 тонн. Так же к «перемалыванию» подключился и южный вектор атаки, вынуждая уцелевшие подразделения ВСУ в спешном порядке отступать на северную оконечность города.