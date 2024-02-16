В бой за город введены основные силы ВС РФ. Соотношение на местах 7 к 1. Ряд украинских источников пишут о 3000-4000 солдат и офицеров, оказавшихся в "огневой кишке"

По итогам дня в битве за Авдеевку стало известно, что российская сторона смогла захватить укрепрайон "Бревно" и автобазу, а украинской армии пришлось отойти от фильтровальной станции. Гвардейцы Славянской бригады успешно подавили мощное сопротивление одного из сильнейших "фортов" ВСУ в городе-крепости - так называемого укрепрайона "Зенит", расположенного внутри бывшей части ПВО.





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Источник фото: телеграм







Но всё это для украинского Генштаба ещё «цветочки», так как основные ягодки ещё впереди. Потому что никакой «перегруппировки» украинских сил внутри городской черты уже не будет, потому что согласно задумке российского командования, в бой за город под покровом ночи введены основные силы россиян и начата тотальная "фабизация"; и уже со стороны ряда украинских штабистов верно подмечается, что силовое соотношение только внутри города равняется 7 к 1, где цифра «семь» указывает, сколько российских бригад наступает внутри городской агломерации, вынуждая ВСУ на всех возможных парах устремиться к выходу из «огневой кишки», которая уже полностью сформирована и готова к перемалыванию украинских сил.





Источник фото: ТГ-канал "Сводки СВО"







Согласно независимым оценкам, украинские силы в черте города составляют приблизительно 3000-4000 военнослужащих, которым за темное время суток нужно успеть покинуть город, так как никаких процедур "экстракшена" в этом году не предусмотрено. Но тут существуют свои сложности. Для успешного отступления из Авдеевки нужно преодолеть не один барьер, а два – внутренний и внешний «периметры безопасности» ВС РФ. Причем внешний ударный кулак россиян самый серьёзный: на выходе из «огневой кишки» ВСУ ждут авиация ВКС РФ, ствольная и реактивная артиллерия. Поэтому преодолев только внутренний контур окружения, украинским силам стоит ещё больше «поднапрячься». Просто так их из города уже не выпустят. На всё про всё у них есть только сегодняшняя ночь. Дальше – «огневой мешок» или капитуляция.