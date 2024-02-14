Ну не депутатам же Верховной рады и украинским топ-чиновникам удерживать Авдеевку?

К сожалению, плохие новости для Украины заключаются в том, что из-за проволочек с поставками американской военной помощи, которая необходима для многочисленных нужд ВСУ, украинское военно-политическое руководство вынуждено отправлять в окопы рядом с российскими позициями своих новобранцев, уровень подготовки последних вызывает вопросы у военных аналитиков.

По мнению некоторых военных экспертов, такой военнослужащий, не умеющий "держать автомат", является скорее обузой для своих командиров, чем умелым инструментом сдерживания российской стороны, которая и так владеет наступательной инициативой. И, как бы это ни казалось смешным, вместо привычного автомата Калашникова, скоро большинству украинских бойцов придется взять в руки малую пехотную лопату и, по словам Дмитрия Кулебы, продемонстрировать "настоящее" воинское искусство. Однако сам главный дипломат Украины почему-то не спешит брать лопату, следуя своим же советам.

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О превратностях подготовки украинских мобилизованных, боевой опыт которых равен нулю, рассказал британский аналитик Александр Меркурис на своем личном ютьюб-канале. По его словам, нет более сложной проблемы, чем острый дефицит качественной живой силы со стороны ВСУ. И так на всем протяжении огромной линии передовой.





Источник фото: Рамблер







ВСУ никогда ранее не испытывали таких потерь из-за слабой войсковой квалификации новоприбывших бойцов. С другой стороны, когда их готовить к будущим изнурительным боям, если российская армия наступает сразу по девяти направлениям и по некоторым из них добивается серьезных результатов? Такие риторические вопросы не находят понимания в украинском обществе, и поэтому заранее забалтываются украинским военно-политическим руководством, рассказывающим «на публику» как всё хорошо и скоро российская армия «побежит». Но реальность оказывается другой.