А тем временем 3-я штурмовая бригада ВСУ всё "спешит и спешит" на помощь авдеевскому украинскому гарнизону

Сегодня днем российская сторона, «расшифровав» замысел украинского командования, решившего спасти практически безнадёжное положение своего гарнизона в Авдеевке, накрыла из всего возможного вооружения, включая кассетные боевые части «Искандер-М» и «Торнадо-С», ударные части ВСУ для деблокирования в Селидово, помешав тем самым своевременно разрезать назревающее окружение украинских частей. И как пишут военные эксперты и информированные источники с мест, план «не выгорел».





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Источник фото: иносми







А тем временем битва за «город-крепость» продолжает идти своим чередом, где для купирования ответных действий, на головы спрятавшихся среди уже почти руин украинским войскам, буквально сотнями летят уже не только УФАБы, способные планировать и «самонаводиться», но уже и свободнопадающие классические авиабомбы, вплоть до 1,5-тонных, так как фронтового ПВО, способного сбить российские бомбардировщики в Авдеевке, физически нет, так как оно либо выведено из строя, либо окончательно уничтожено.

Вместе с тем, согласно вечерней сводке, южный сектор обороны украинской армии в «Авдосе», как сами украинцы называют этот город, практически находится в оперативном окружении, и о былом «изобилии», под которым подразумевается пополнение по асфальтовой дороге личным составом, боеприпасами и провизией, уже можно «железобетонно» забыть. Теперь этот важнейший участок контролирует ВС РФ.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Единственный, пока ещё возможный вариант для украинских сил тут – это попытаться добраться, скажем так, «по полям», расположенным западнее городской агломерации.

И пока ещё, это не полноценное окружение, но явное критическое положение для южной группировки ВСУ в Авдеевке. Но время работает не на ВСУ. По мнению Bild, в самом оптимистичном варианте для украинского Генштаба, пригород Донецка сможет продержаться не более нескольких недель.