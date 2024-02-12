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Madarator
Российская авиация обрабатывает оборону ВСУ в Авдеевке 1,5-тонными УФАБ
Прилёт такой многотонной "малютки" способен обрушить даже бетонные своды крупнейшего промышленного предприятия

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   Прямо сейчас в тяжелейшей битве за «город-крепость» Авдеевку наступает момент истины для украинского командования, решающего, как поступить с оставленным местным гарнизоном ВСУ, для части которого промедление ряда решений со стороны своих командиров может обернуться банальным «огневым котлом», в особенности в южной части города, контроль над которой со стороны украинских подразделений переходит в разряд эфемерного.


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Источник фото: Телеграм


   Так по сообщению корреспондента немецкой Bild Юлиана Репке, передовые отряды российских штурмовиков как никогда близки к перерезанию так называемой «дороги жизни», контроль над которой со стороны ВС РФ превращает часть городской территории, где сосредоточены украинские силы, в полностью закрытую зону от потенциальной эвакуации. Причем для выхода с такого квадрата лучшим вариантом без выхода из самого города можно назвать перемещение ВСУ в крупнейший и труднейший район для штурма – территорию промышленного предприятия АКХЗ, самого по себе являющимися мощнейшим узлом обороны по примеру своих взятых ранее успешными штурмовыми операциями собратьев из Мариуполя и Северодонецка.


Источник фото: ТГ-канал "Украина.ру"


   И прекрасно зная, что Авдеевский Коксохим так же ВСУ будут стараться оборонять и удерживать любой ценой, предприятию достаётся прямо уже сейчас, испытывая на себе колоссальное ударное воздействие полуторатонными бомбами с планирующим эффектом – ставшими знаменитыми УФАБ-1500 с модулями коррекции и планирования. После прямого прилёта такого снаряда удерживать даже такой укрепленный узел обороны желающих среди украинских солдат становится кратно меньше.

   Согласно информации последних часов украинское командование кажется приняло решение деблокировать свой гарнизон в Авдеевке, направив для их поддержки элитную штурмовую бригаду, находившуюся в статусе стратегических резервов.

#авдеевка #битва за авдеевку 2024 #фаб-1500 #фаб-1500 с умпк #фаб-1500 м-54 #фаб-1500м54 с умпк #авдеевский коксохим #авдеевский коксохимический завод #уфаб-1500
Источник: t.me
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Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
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