Прилёт такой многотонной "малютки" способен обрушить даже бетонные своды крупнейшего промышленного предприятия

Прямо сейчас в тяжелейшей битве за «город-крепость» Авдеевку наступает момент истины для украинского командования, решающего, как поступить с оставленным местным гарнизоном ВСУ, для части которого промедление ряда решений со стороны своих командиров может обернуться банальным «огневым котлом», в особенности в южной части города, контроль над которой со стороны украинских подразделений переходит в разряд эфемерного.





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Так по сообщению корреспондента немецкой Bild Юлиана Репке, передовые отряды российских штурмовиков как никогда близки к перерезанию так называемой «дороги жизни», контроль над которой со стороны ВС РФ превращает часть городской территории, где сосредоточены украинские силы, в полностью закрытую зону от потенциальной эвакуации. Причем для выхода с такого квадрата лучшим вариантом без выхода из самого города можно назвать перемещение ВСУ в крупнейший и труднейший район для штурма – территорию промышленного предприятия АКХЗ, самого по себе являющимися мощнейшим узлом обороны по примеру своих взятых ранее успешными штурмовыми операциями собратьев из Мариуполя и Северодонецка.





Источник фото: ТГ-канал "Украина.ру"





И прекрасно зная, что Авдеевский Коксохим так же ВСУ будут стараться оборонять и удерживать любой ценой, предприятию достаётся прямо уже сейчас, испытывая на себе колоссальное ударное воздействие полуторатонными бомбами с планирующим эффектом – ставшими знаменитыми УФАБ-1500 с модулями коррекции и планирования. После прямого прилёта такого снаряда удерживать даже такой укрепленный узел обороны желающих среди украинских солдат становится кратно меньше.

Согласно информации последних часов украинское командование кажется приняло решение деблокировать свой гарнизон в Авдеевке, направив для их поддержки элитную штурмовую бригаду, находившуюся в статусе стратегических резервов.