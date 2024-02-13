В городе для прекращения утечки информации и скрытия потерь введены оперативные блок-посты СБУ

Грубая оплошность командования ВСУ с одновременными качественными и оперативными действиями фронтовых разведчиков ВС РФ в тесном сотрудничестве с неравнодушными местными жителями, позволили российскому Генштабу своевременно выявить и обнаружить крупное сосредоточение украинских военнослужащих на большом полигоне Селидово. По результату было принято своевременное решение нанести массированное огневое поражение по скоплению украинских солдат и офицеров, зачем-то отправленных в ближний тыл рядом с Донецком «на учения» в 35-километровой прифронтовой зоне.





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Источник фото: naked-science.ru







После чего в течение нескольких минут с замаскированных позиций российской стороны были выпущены несколько «Искандеров-М» и модернизированных версий управляемых снарядов РЗСО «Смерч». Причем, что первых, что последних не жалели. В первом случае было выпущено как минимум две отнюдь недешевых ракеты. А во втором случае запускались целые пакеты реактивных снарядов. И как сообщают с мест источники ТГ-канала «Украина.ру», для повышения ударного воздействия вся боевая часть имела явно «кассетный характер».





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Прямо сейчас для предотвращения утечки информации с места происшествия на въезде в город установили дополнительные временные блок-посты с сотрудниками СБУ. Причем по утверждению некоторых источников, засада со стороны ВС РФ была преднамеренной, так как ждали именно 3-штурмовую бригаду, отнесенную к самым элитным частям в ВСУ. Именно она должна была «триумфально» деблокировать полуокруженный Авдеевский украинский гарнизон. И как было написано выше, били специально кассетными боеприпасами, установленными в боевые блоки «Искандера» и «Смерча». Прилёт такого боеприпаса практически не оставляет шансов на положительный исход. Даже если солдат спрячется в легкобронированную машину или земляное укрытие.