Шансы удержать город у украинского Генштаба приблизительно равны числам с отрицательными значениями

Российская армия, действуя в Авдеевке, использует классическую теорию наступлений, пытаясь наступать сразу с двух сторон, вынуждая украинских военных быть всё время наготове, которые не знают толком, какое из этих направлений в итоге окажется главным. Всё, что остаётся сейчас украинским бойцам, держащим оборону здесь, так это наблюдать, как город падёт. До полного окружения авдеевского «города-крепости» осталось не так много времени, по прогнозу ряда военных иностранных экспертов, знакомых с реальной ситуацией в городской агломерации, до установления охватывающих населенный пункт секторов, осталось в лучшем случае для украинского генштаба, всего несколько недель.





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Источник фото: Известия







В комментариях для публикации Bild военный аналитик Юлиан Репке утверждает, прямо сейчас наиболее трудный момент у украинских сил возникает в центральном районе города, где российские штурмовики практически «в упор» видят дорогу, по которой украинская армия получает снабжение снарядов, людей и остального.

Как выяснилось, есть и резервный маршрут, но и это не решает главного – безопасных поставок. Всё потому, что и здесь русские продвигаются вперед, оставаясь лишь в нескольких сот метров от блокирования второстепенной снабжающей артерии.





Источник фото:ТГ-канал "Сводки и аналитика СВО"







Но самое главное, если ВС РФ отрежут эти два логистических маршрута от украинской армии, окружение Авдеевки будет не за горами. В численном выражении для этого надо несколько дней или пару недель.

Причем всё кратно усугубляет для ВСУ это использование бомб-планеров: от «безобидных» УФАБ-250 и до сверхмощных полуторатонных УФАБ-1500, превращающих всё встреченное в простую мешанину мелкого щебня и городской пыли. Последними уничтожаются особо крепкие оборонительные сооружения ВСУ, такие как Авдеевский коксохимический завод.