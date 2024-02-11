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Трамп: Украина может и должна получить военную поддержку от США – но только по кредитной линии
Утром деньги за американские "стулья" — ну а вечером ждите уже и американскую поддержку

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   Украина имеет полное право надеяться на получение военной помощи от США. Но только при одном условии: такая поддержка должна оказываться любому иностранному государству. Никакой безвозмездной передачи вооружений, боеприпасов и амуниции для любого государства со стороны Белого дома не должно быть. Поэтому если Киев так хочет воспользоваться американским оружием, то первое, что нужно сделать украинскому правительству, оформить специальный займ. И уже после надеяться на получение тяжелого типа вооружения, снарядов и иной спецтехники для непосредственного противостояния на передовой. Именно такой подход необходимо исповедовать Джо Байдену, в своей публикации для соцсетей рассказал Дональд Трамп.

   Неприятная тема что для Киева, что для Вашингтона, предыдущим президентом была озвучена во время разговоров про будущий законопроект, который если будет утвержден в неизменном виде, позволит США выделить для помощи Израилю и Украине 95 млрд. долларов, часть из которых так же достанется Тайваню, пишут РИА Новости.

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Источник фото: РБК


   В своем обращении к Сенату американский политик рассказал, что нет исключений, какая бы страна не обратилась к Америке, все «должны платить» за оружие Пентагона. И для его получения достаточно «оформить» займ. Который будет оформлен на очень выгодных условиях. Причем не нужно будет платить проценты. Но это будет не безвозмездная передача, а лишь заем, подытожил Трамп.

   Как объяснил кандидат в будущие президенты, если страна, получившая такую помощь, сменит проамериканскую политику или быстро разбогатеет, то США должны истребовать свои деньги срочно назад. Как заявил политик, «Америка не должна быть больше глупой».

#дональд трамп #дональд трамп и украина #поддержка украины сша и ес
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