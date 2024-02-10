Полковник Уилкерсон: Залужный уволился настолько своевременно, что не будет отвечать за провалы ВСУ

Валерию Залужному, получившему отставку и переставшему быть главкомом ВСУ, сказочно повезло, в этом уверен экс-советник госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон. По словам отставного полковника, «стальной генерал» должен улыбаться от счастья во все свои 32 зуба, так как теперь персональная ответственность за все промахи, а то и поражения «в поле», будет принадлежать исключительно Владимиру Зеленскому и назначенному на место Залужного Александру Сырскому.

Причем Уилкерсон считает, что такой ход событий прекрасно виден и Залужному, а сам он очень умный военный, который понимает помимо «танков и пехотных штурмов», еще и немножко в политической целесообразности, выйдя из удручающей ситуации, в которой шаг за шагом как в пучину, затягивается вместе с ВСУ и само украинское государство.

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Источник фото: rbc







И в беседе для Judging Freedom экс-старший офицер заявил, теперь самое время инвестировать военный авторитет в большой политический рейтинг, чем скорее всего после небольшого отдыха и займется самый старший украинский генерал, недавно получивший в качестве «выходного пособия» звания Героя Украины.

А вот для Владимира Зеленского «всё только начинается». Причем начинается в плохом смысле, когда самым главным военным стал Александр Сырский, имеющий репутацию жесткого командира, не очень-то и ценящего жизни личного состава, стремящегося во что бы то ни стало, выполнить боевую задачу. Чем скорее всего в самое ближайшее время он и займется.

Об увольнении Валерия Залужного стало известно 8 февраля, когда в ходе пространных рассуждений в одной из соцсетей Владимира Зеленского, указ об отставке старого главкома ВСУ появился на официальном сайте украинского президента с большой задержкой.