Заслуженная военная пенсия или новый виток в виде политической карьеры, вот в чем главный вопрос. Что теперь ожидает "стального генерала"?

На Украине путем долгого «маринования» и многочасовых обсуждений с западными союзниками, привели президента Украины Владимира Зеленского к решению, наконец-таки, отправить в отставку уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Что интересно, указ с ясными и прямыми формулировками пока не появился в публичном доступе, а вот некими полунамеками всё как раз и было расписано, когда в одной из соцсетей текущий лидер Украины написал, что Залужный получил от него похвалу «за два года защиты восточноевропейской республики».

Но теперь многое поменялось во вверенному ему государстве и пришла пора перезагрузить вертикаль власти, в первую очередь – военную.

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Ответным ходом Залужный тоже сделал публикацию на личной странице, где благодарностями отметил своих непосредственных подчиненных, заседавших в украинском генеральном штабе. В конце своего своеобразного послания он особенно отметил, что всё, что сейчас происходит, в том числе и на поле боя, отличается от ситуации «в поле» 2022 года, и нужно успеть перестроиться, чтобы не «проиграть». Именно этим и должно заняться новое руководство.





Источник фото: Военное обозрение





На 23:00 по Москве официальный сайт украинского президента не сообщает об отставке «стального генерала». Но ждём конкретики в ближайшие часы.

Вместе с тем, в мировой Сети давно циркулировали слухи о скорой отставке известного генерала, который несмотря на некоторые успехи в прошлом, ничего не показал в 2023 году, когда организованное им контрнаступление окончательно выдохлось к концу лета, и уже по инерции продлившись до глубокой осени. Но как заявил тогда сам Залужный, «глубоких прорывов ожидать не стоит». Эти слова оказались пророческими и уже спустя три месяца ситуация на передовой кардинально изменилась. И уже российские войска проводят атаки сразу по девяти направлениям, вынуждая украинский Генштаб слишком резво оперировать резервами, в желании не допустить обвала обороны ВСУ. Что с каждым новым днём российских атак, сделать это все тяжелей и сложней из-за множества объективных факторов, таких как нехватка опытных бойцов, потерянных в неудачной летней компании, дефицита боеприпасов и тяжелой бронетехники, а также зависшей помощью от своего главного союзника – США.