Смотреть в будущее могут не только лишь все

Валерий Залужный получил в качестве «выходного пособия» звание Героя Украины и пожелание дальнейших успехов во всех своих начинаниях от текущего украинского лидера, тем самым оставшись без нового назначения. Увольнение Владимиром Зеленским «стального генерала» состоялось в самое неподходящее время, когда ситуация на передовой уже по мнению журналиста Юрия Бутусова просто «из тяжелой резко перетекла в критическую». Чем можно было руководствоваться в такой момент, принимая столь неоднозначное решение, решили задаться в очередном материале от известного Bloomberg, рассказав про Украину.

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Источник фото: Ведомости

В публикации решили подчеркнуть, что прямо сейчас российская СВО развивается по сценарию и планам Кремля, когда ВСУ вместо «битвы за Крым» или хотя бы в подготовке к ней, вынуждены «героически» сдерживать армаду ВС РФ, решившую проверить на прочность украинскую оборону на всей линии боевого соприкосновения, будь то в Харьковской, Донецкой или Херсонской областях, вынуждая менее стойкие и подготовленные подразделения украинской армии отступать на вторую линию обороны, не в силах вынести «бесконечный» град снарядов и ракет, в массе своей накопленных российским Генштабом в момент бессмысленного, как оказалось в последствии, контрнаступления ВСУ в Запорожской области.

Причем в Блумберг решили, что в текущей ситуации не последнюю скрипку играют власти США, «не вовремя» затеявшие склоку по внутренним проблемам охраны своей южной границы, через которую бесконтрольно на территорию страны проникают мигранты.

И словно этого «мало», Зеленский решил окончательно и публично «выкинуть» из армии Валерия Залужного, бывшего героя, но прямо сейчас ставшего «громоотводом» для целой волны военных неудач украинской армии.

Причем Залужный лишь за рассказы «о пате на линии боевого соприкосновения», получил публичную критику, ведь президент Зеленский не ожидал, что тот посмеет огласить «ту самую неприятную правду», по вине которой якобы западные страны отказались помогать.