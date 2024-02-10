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Madarator
NYT: Снаряды для украинского ПВО закончатся уже в марте 2024 года
Спасти положение может Дональд Трамп и его сотоварищи из республиканцев, проголосовав за пакет военной помощи. Но кто ж захочет после импичмента?

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   Большинство людей во всем мире ожидают прихода весны, как сезона года, когда начинает оживать природа, а настроение само собой скачет вверх. Но всё совсем иначе происходит в Украине, армия которой с содроганием ожидает прихода весеннего месяца марта, когда по прогнозам военных аналитиков и всезнающих экспертов должен начаться период полного истощения арсенала зенитных боеприпасов в ВСУ.  О том что всё так и будет, все больше стала акцентировать внимание в своих публикациях западная пресса, в том числе самая именитая и известная, такая как The New York Times, где вышел материал с крайне пессимистичными оценками боеготовности украинских войск, которые по целому ряду факторов в моменте получают кризисный клубок проблем, перерастающих с каждым отрезком драгоценного времени в большой-большой ком. О нехватке оружия, снарядов и комплексов ПВО и решила рассказать NYT.

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Бук-М. Источник фото: Отечественные ведомости

   В новости особенно подмечается, что как только зазвучат первые весенние капели, а на местных речушках начнется ледостав, одновременно внутренние стволы пусковых установок различных ЗРК станут «холодными». Всё по причине того, что из труб больше не вылетит управляемая ракета, которая должна перехватить российские дроны или высокоточные средства поражения, в массе своей выпускаемые ВС РФ. И такое явление не просто набор слов, а суровая реальность, видимая невооруженным взглядом, например в украинских регионах, где стаи «Гераней» беспрепятственно атакуют военные цели и объекты критической инфраструктуры в Одессе или Харькове, но наземные расчёты ПВО ничего с этим не могут сделать, так как количество зенитных боеприпасов крайне ограниченно.

   И если в США продолжится волна противостояния между республиканцами и демократами, то процесс полного обвала на передовой не заставит себя долго ждать. До его начала осталось лишь каких-то полгода.

   Без помощи Запада, ВСУ не в состоянии сопротивляться окрепшей в боях и получившей рекордное финансирование российской армии, заключили в издании.

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Bloomberg: Украина компенсирует дефицит увеличением налогов в случае прекращения помощи от США
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