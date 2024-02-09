И когда всё так плохо, самое время менять главкома ВСУ. Тем более по словам Кулебы, у Украины ещё много лопат

Время, когда украинская армия ставила перед собой стратегические цели в своем огромном желании добиться отвоевывания ранее оставленных земель, безнадежно осталось в далёком прошлом, если попытаться оглянуться назад. И вместо достижения границ Крыма и выхода к государственным границам РФ в Луганской и Донецкой областях, украинское военно-политическое руководство старается себя вести куда более приземленно, пытаясь на данный момент хотя бы оставить под своим контролем то что есть, чем продвигаться вперед. Причем по мнению редакционной коллегии Financial Times, ситуация настолько тяжелая, что западные военные аналитики в своих публичных материалах описывают положение на ЛБС для украинской армии в куда более спокойных чертах, чем то, что происходит на самом деле в окопах. «Отчаяние и неверие в успех», вот что мы видим, сняв розовые очки, которые на Западе все одели после удачных осенних действий ВСУ в Харьковской и Херсонской областях в конце осени 2022 года.





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Источник фото: Дзен-канал "Политнавигатор"





Такую точку зрения высказал один из неназванных дипломатов НАТО, имевший беседу с журналистами издания.

По мнению корреспондента, за океаном в Вашингтоне и в Европе в Брюсселе, на самом деле точно знают, что происходит на передовой со стороны украинской армии, наблюдая, как снаряды на тыловых складах подходят к своему исчерпанию, ведь всё, на что может надеяться украинский Генштаб, так это на помощь по этому вопросу своих западных союзников, которые медлят с помощью. В первую очередь это касается США, чье выделение военной поддержки ставит в критическую зависимость всю армейскую группировку ВСУ.

И именно из-за такого дефицита, всё, что удалось заполучить на поле боя за последние полтора года, может быть утеряно, так же «внезапно и бесповоротно», резюмировали в публикации.