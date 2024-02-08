Таким образом опытный военный превращается в не менее опытного политика. Жаркому политическому сезону на Украине быть

В Верховной раде Украины местные парламентарии в первом чтении приняли резонансный закон о мобилизации. Причем ряд фракций в полном составе отказался голосовать за слишком «драконовские правила» призыва в украинскую армию. Таковыми оказались Европейская солидарность Петра Порошенко и политический проект Юлии Тимошенко. Об этом решили порассуждать западные эксперты, особенно отметившие, что единогласного решения о продвижении жестких мер для пополнения стремительно поредевший украинской армии, не было. Причем в последнюю из-за острого кадрового голода пришлось привлекать даже иностранный персонал, в большом количестве набранный среди бывших профессиональных военных, приехавших в холодную Украину аж из южной страны, такой как Колумбия. Но даже корыстные устремления жителей Латинской Америки, решивших таким странным образом накопить на достойную пенсию, но часто вместо прибытка в семье, получающих направление под «Авдос», как негостеприимный город прозвали украинские военные. Немногие из иностранных добровольцев возвращаются живыми в украинский тыл. Поэтому в ВСУ остро нуждаются в пополнении.





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Источник фото: РБК





Но вместе с тем британские обозреватели заметили, что во время резонансного голосования почтить своим присутствием украинский законодательный орган, где полномочия местных депутатов юридически давно закончились, отказался сам «стальной генерал», как в западной прессе восторженно называют Валерия Залужного. И по мысли журналистов издания, это есть ничто иное, как тонкая, но весьма заметная политическая игра главкома ВСУ, показывающего всей Украине, что 500 тыс. граждан насильно призвать в армию собирается никто иной, как никогда не служивший в ВСУ Владимир Зеленский, всячески избегавший повесток на передовую в свое время, когда президентом был Петр Порошенко.

И под конец в публикации сделали особый акцент на том, что большинство граждан не горят попасть на позиции рядом с российскими окопами, покупая маски стариков или вплавь пытаясь переправиться через пограничную реку Тиса, лишь бы не очутиться напротив бывших бойцов ЧВК «Вагнер», вернувшихся в строй и замеченных под той же Авдеевкой.