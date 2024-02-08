Теперь всё зависит от оперативного маневрирования резервами российского и украинского Генштабов

Наступательные действия российской армии в Авдеевке в последнее время приобретают оперативный ускоряющийся темп, не замирая ни на минуту. Всё то же самое касается и ночного времени суток, когда под прикрытием темноты более опытные штурмовики со стороны ВС РФ, используя ранее успешную тактику ударных колонн ЧВК «Вагнер», протестированную в ходе взятия Бахмута (Артемовска), приступили к перерезанию Авдеевки на два отдельных сектора, с одновременным блокированием так называемой «дороги жизни», благодаря которой ВСУ могли получать резервы и вывозить своих менее удачливых товарищей. До края проезжей асфальтированной части, где под покровом сумерек ВСУ пытаются хоть как-то поддержать стремительно теряющий боеспособность украинский гарнизон, остаётся пройти 0,7 километра.





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Если получится сделать всё быстро, то единое командование и общий переток подкреплений для украинской армии из одного конца города в другой, будет физически невозможен. Что в свою очередь, для юго-восточного отряда ВСУ делает вопрос попадания в так называемый «южный котел» лишь вопросом времени.





Источник фото: ТГ-канал "Военкоры русской весны"







Доступность Интернета и его скорость со стороны ВСУ. Источник фото: украина.ру







Тем временем для нарушения координации украинских сил в Авдеевке были уничтожены или заглушены спутниковые терминалы Starlink, о чем свидетельствует скриншот выше. А для усугубления ситуации для обороняющихся, в ночное небо взмыли Су-34, нанеся как минимум 12 налётов со всеми вытекающими. С мест передают, что бомб-планеров не жалеют, а дрожание земли доходит аж до окраин Донецка. Всё это время по украинским позициям не переставая работает ствольная и РСЗО артиллерия, вероятно подготавливая массированный ночной накат пехотно-танковых сил.