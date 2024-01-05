Украинский народ в своей изобретательности даст фору самым талантливым сценаристам Голливуда

На Украине до сего момента стали пользоваться невиданной популярностью силиконовые маски на лицо. Как оказалось, придуманные для розыгрышей и развлечения на различных празднествах головные изделия по задорной мысли украинского населения, точнее его мужской части, идеально подходят для уклонения от призыва. В том числе когда речь доходит до принудительной мобилизации на улицах Украины, когда ничего не подозревающих лиц мужского пола силой, в том числе и грубой физической, заталкивают в микроавтобус и увозят в ближайший ТЦК (военкомат). После чего гражданину подсовывают бумаги, где он «добровольно» соглашается отправиться на передовую в самые горячие точки. И чтобы процесс принятия «правильного» решения происходил стремительно и без лишних раздумий, к потенциальному рекруту продолжают применять меры физического воздействия. И таковых случаев сейчас множество.





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Источник фото: morphme.ru







И вот, чтобы избежать таких крайне неприятных последствий, украинские онлайн-магазины завезли большое количество масок из силикона. Причем только одного человеческого типажа – пожилого мужчины. Местные маркетплейсы обещают высокий шанс избежать вручения повестки на улице. Об очередной игре в кошки-мышки с украинскими военкомами написал портал Страна.ua.

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Новое изделие торгуется по цене около 14 000 гривен, что равно около 350 американским долларам. Если маска уже использовалась и не является новой, то на некоторых сайтах Харьковчины её можно купить всего лишь за 800 гривен.