Но очень часто пенсия заканчивается прямо в Авдеевке или под Купянском стараниями русских "военных пенсионеров" из бывшего ЧВК Вагнер

Имея вторую армию по численности личного состава среди стран Латинской Америки после Бразилии, но с невысоким уровнем жизни в самой стране, большое количество бывших местных колумбийских военнослужащих после окончания службы покидают родные просторы в поисках лучшей доли. И наибольшим местом притяжения для таких бывалых солдат и офицеров становится украинская армия, куда профессиональные солдаты из этой небогатой южной страны пытаются попасть. Причем последние решили откликнуться на драматический призыв текущего президента восточноевропейского государства Владимира Зеленского, который из-за высоких потерь в личном составе в ВСУ решил привлечь иностранных граждан на военную службу, видя что высокое истощение морального духа, да и попросту нехватка местных солдат привели к тому, что на ряде направлений украинская оборона может попросту не выдержать постоянных накатов ударных групп ВС РФ, организующих плотное давление сразу на девяти направлениях, как написал бывший полковник австрийской армии Райснер. Об этой ситуации, когда в украинской армии стали появляться «солдаты удачи» с характерным южным оттенком кожи написали в Associated Press.





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Источник фото: РенТВ







Корреспонденты издания побывали в одном из украинских госпиталей, куда местные украинцы попадают с полей сражений с российской армией. И вот в одном из таких военных учреждений была обнаружена большая группа проходящих здесь лечение колумбийцев, где только на одном из этажей насчитали порядка 50 солдат из далекой Колумбии.

Причем по утверждению украинских чиновников, с начала февраля 2022 года на стороне ВСУ находилось порядка 20 тыс. иностранных добровольцев, инструкторов и советников из 50 стран. Но тяжелые условия и звание конфликта высокой эффективности заставило большинство иностранных искателей удачи отправиться восвояси из-за высоких потерь и порой частой невозможности получить свои заработанные деньги, так как махинации и грубое присваивание выплат со стороны старших украинских офицеров стало обычной ситуацией в рядах ВСУ.