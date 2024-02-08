Очень хороший план: надо теперь объяснить европейским фермерам, почему родные правительства вынуждены помогать не им, а спонсировать Вашингтон, а следовательно и Украину

Американское оружие, которое будет поставляться на Украину, будет закупаться за деньги Евросоюза, который будет делать это в обязывающем порядке. Такими сведениями располагает New York Times, чьи корреспонденты на условиях анонимности провели беседу с рядом высокопоставленных чиновников американского правительства.

Такой ход со стороны вашингтонской администрации вполне логичен, отмечается в публикации, так как в самих США вот уже какой месяц бушует парламентский кризис, вызванный категорическим несогласием Республиканской партии с проводимой внутренней политикой команды Джо Байдена, потворствующей бесконтрольному переходу южной границы американского государства нелегальными мигрантами со стран Южной и Центральной Америки. И такие проволочки с гипотетической военной помощью для украинской армии в Конгрессе продолжаются вот уже с августа месяца прошлого года, когда всем стало ясно, что контрнаступление ВСУ проходит крайне неудачно и глубоких прорывов со стороны ВСУ точно ждать не стоит. Поэтому «лучшим выходом» по мнению Джо Байдена, является идея переложить бремя расходов на плечи европейцев, которые в обязывающем режиме должны приобретать американские военные разработки.

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Но есть ещё и третий вариант, когда пути американского вооружения на Украину могут быть проложены через третьи страны, с которыми официальный Вашингтон может устроить своеобразный обмен, когда Япония и Южная Корея будут передавать свое оружие США, а те прямиком отправили его Киеву.