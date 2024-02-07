Якобы фрагменты, крайне похожие на корпус гиперзвукового вооружения ВС РФ, были найдены в столице Украины

Сегодняшний день стал очередным фактом массированного налёта комбинированного уровня по Украине, где впервые столичный регион, и в частности стольный Киев, где сосредоточено чуть ли не до 80% установок и комплексов ПВО, в том числе и самых передовых иностранного производства, таких как Patriot, получил прилёт ещё одной разновидности высокоточного и дальнобойного ракетного вооружения, идентифицированного как «Циркон».

О поражении неназванного объекта высокоскоростным снарядом морского базирования, решили сообщить украинские масс-медиа, согласно которым часть обшивки принадлежит именно 3М22. Такие выводы были сделаны, как только обнаружили подобную маркировку на отрезе обугленного металла.

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Источник фото: Регнум







«Циркон» принадлежит к плеяде самого современного и передового ракетного вооружения, так как принята в действующие войска в качестве боеготовой единицы в первых месяцах 2023 года. Главным назначением ракеты, способной разгоняться до 8 Махов, являются морские цели, но в ряде исключений, могут быть поражены и наземные объекты.

Известно, что использовать «Цирконы» могут фрегаты класса «224350», в частности таким является «Адмирал Касатонов», где находится четыре таких единицы.





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В скором будущем «Цирконами» будут вооружены подводные лодки из проекта «885» и ряд других неназванных надводных средств. Максимальная дальность, показанная на учениях, составляет 1000 километров.

В западной прессе российскую 3М22 называют «бетономешалкой для авианосцев», так как даже американские авианосные ударные силы, несмотря на свой мощный эскорт из эсминцев с самым современным зенитным вооружением, пасуют в бесплотных попытках сбить такой снаряд.