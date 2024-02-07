Встревоженность партнеров в текущей сложной военно-политической обстановке просто бесценна

В вашингтонской администрации поделились нарастающим чувством тревоги по поводу эффективности ракетных ударов ВС РФ по военным целям и военно-промышленному комплексу украинского государства. Несмотря ни на что, Москва продолжает денно и нощно наносить обезоруживающие удары ракетного свойства по заводам и фабрикам Украины, где производится оружие или сходные с его свойствами продукты двойного назначения. О «встревоженностью ударами» лично рассказал Джон Кирби, занимающий должность координатора по стратегическим коммуникациям Совбеза администрации президента США.





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Вместе с тем рядом с российскими окопами, но на безопасном удалении от них был впервые перехвачен не встречавшийся ранее образец украинского беспилотника, оснащенный в качестве силовой установки немецким реактивным двигателем. В качестве средства поражения в него был вмонтирован заряд с взрывчатым веществом, для усиления эффекта в него были впрессованы малоразмерные металлические шарики. А надписи и заводская маркировка лишний раз подтверждают, что Украина до сих пор располагает промышленными мощностями, способными пусть и к мелкосерийной, но всё-таки заводской сборке различных средств нападения. По которым, к сожалению высокопоставленного вашингтонского функционера и летят сокрушающие ракетные удары.

Вместе с тем на Западе и в Киеве в ряде посольств с тревогой наблюдают за превосходящей самые длительные бразильские сериалы ситуацией, затмить которую с лихвой получилось у эпопеи с увольнением главкома ВСУ Валерия Залужного, прозванного в восторженных статьях иностранной прессы, никак иначе как «стальным генералом», без мужества и полководческих талантов оного, государственность Украины могла быть к текущему моменту остаться за бортом новейшей истории.