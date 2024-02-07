Когда ты весь такой независимый, но уволить обычного "менеджера", коим Михаил Подоляк назвал украинского главкома ВСУ, не можешь. На всё приходится ждать разрешения вашингтонского обкома

Оставить нельзя уволить Залужного, именно запятая после второго слова может потянуть за собой крайне неблагоприятные последствия для текущего президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Так как при таком трудном решении, согласно которому «стальной генерал», как называют Залужного на Западе, останется без своей высокой должности, крайне негативный «привет» в виде очередных препон для Киева, когда финансовая и военная помощь от Брюсселя и Вашингтона окажется замороженной. Поэтому господину Зеленскому и его команде следует хорошенько подумать и придумать самые разные варианты, если они решатся отправить на «военную пенсию» своего самого влиятельного командира, пользующегося невероятным уровнем доверия как за границей, так и внутри украинского государства, любовь к которому разделяют большинство солдат и офицеров ВСУ, так и обычного населения. Об этом решил рассказать журналист канадской прессы Джеймс Хорнкасл, специально для Globe And Mail.





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Источник фото: ura.ru







По словам обозревателя, Зеленскому нужно тысячу раз подумать, чем выбрать самое непопулярное решение, ведь отставка Залужного даст шанс западным скептикам нажать на педаль тормоза в виде получения очередных денежных или военных траншей. Как написал колумнист, всему этому есть банальнейшее объяснение: Залужный на протяжении вот уже трех лет практически является краеугольным камнем относительно успешных военных действий ВСУ. И если подорвать мандат доверия со стороны гражданской администрации Украины к пану главнокомандующему украинской армией, то это железобетонное доказательство того, что Украина на поле боя находится перед сложным выбором и не знает куда идти дальше. А если ты не веришь в себя, как в тебя могут поверить другие, задается риторическим вопросом Хорнкасл.

И пока Залужный и Зеленский ссорится, армия России молча делает свое дело, периодически хлопая в ладоши такой недальновидной политике украинской власти, которая вместо того, чтобы решать оперативные вопросы рядом с линией ЛБС, погрузилась в политические дрязги, когда не за горами падение мощнейшего укрепрайона в виде целого города Авдеевки, так и оставление ряда территорий в Харьковской области. Но в Киеве стараются всё это не замечать, старясь записать «всех собак» насчёт украинского главкома.

В финале публикации утверждается, что текущий год станет своего рода экзаменом, провал которого очень больно аукнется всей украинской государственности.