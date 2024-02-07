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Оставить нельзя уволить Залужного, именно запятая после второго слова может потянуть за собой крайне неблагоприятные последствия для текущего президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Так как при таком трудном решении, согласно которому «стальной генерал», как называют Залужного на Западе, останется без своей высокой должности, крайне негативный «привет» в виде очередных препон для Киева, когда финансовая и военная помощь от Брюсселя и Вашингтона окажется замороженной. Поэтому господину Зеленскому и его команде следует хорошенько подумать и придумать самые разные варианты, если они решатся отправить на «военную пенсию» своего самого влиятельного командира, пользующегося невероятным уровнем доверия как за границей, так и внутри украинского государства, любовь к которому разделяют большинство солдат и офицеров ВСУ, так и обычного населения. Об этом решил рассказать журналист канадской прессы Джеймс Хорнкасл, специально для Globe And Mail.
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Источник фото: ura.ru
По словам обозревателя, Зеленскому нужно тысячу раз подумать, чем выбрать самое непопулярное решение, ведь отставка Залужного даст шанс западным скептикам нажать на педаль тормоза в виде получения очередных денежных или военных траншей. Как написал колумнист, всему этому есть банальнейшее объяснение: Залужный на протяжении вот уже трех лет практически является краеугольным камнем относительно успешных военных действий ВСУ. И если подорвать мандат доверия со стороны гражданской администрации Украины к пану главнокомандующему украинской армией, то это железобетонное доказательство того, что Украина на поле боя находится перед сложным выбором и не знает куда идти дальше. А если ты не веришь в себя, как в тебя могут поверить другие, задается риторическим вопросом Хорнкасл.
И пока Залужный и Зеленский ссорится, армия России молча делает свое дело, периодически хлопая в ладоши такой недальновидной политике украинской власти, которая вместо того, чтобы решать оперативные вопросы рядом с линией ЛБС, погрузилась в политические дрязги, когда не за горами падение мощнейшего укрепрайона в виде целого города Авдеевки, так и оставление ряда территорий в Харьковской области. Но в Киеве стараются всё это не замечать, старясь записать «всех собак» насчёт украинского главкома.
В финале публикации утверждается, что текущий год станет своего рода экзаменом, провал которого очень больно аукнется всей украинской государственности.