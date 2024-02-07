Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Если Киев уволит Залужного, то военная и финансовая помощь Запада может полностью прекратиться
Когда ты весь такой независимый, но уволить обычного "менеджера", коим Михаил Подоляк назвал украинского главкома ВСУ, не можешь. На всё приходится ждать разрешения вашингтонского обкома

реклама

   Оставить нельзя уволить Залужного, именно запятая после второго слова может потянуть за собой крайне неблагоприятные последствия для текущего президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Так как при таком трудном решении, согласно которому «стальной генерал», как называют Залужного на Западе, останется без своей высокой должности, крайне негативный «привет» в виде очередных препон для Киева, когда финансовая и военная помощь от Брюсселя и Вашингтона окажется замороженной. Поэтому господину Зеленскому и его команде следует хорошенько подумать и придумать самые разные варианты, если они решатся отправить на «военную пенсию» своего самого влиятельного командира, пользующегося невероятным уровнем доверия как за границей, так и внутри украинского государства, любовь к которому разделяют большинство солдат и офицеров ВСУ, так и обычного населения. Об этом решил рассказать журналист канадской прессы Джеймс Хорнкасл, специально для Globe And Mail.


реклама

Источник фото: ura.ru


   По словам обозревателя, Зеленскому нужно тысячу раз подумать, чем выбрать самое непопулярное решение, ведь отставка Залужного даст шанс западным скептикам нажать на педаль тормоза в виде получения очередных денежных или военных траншей. Как написал колумнист, всему этому есть банальнейшее объяснение: Залужный на протяжении вот уже трех лет практически является краеугольным камнем относительно успешных военных действий ВСУ. И если подорвать мандат доверия со стороны гражданской администрации Украины к пану главнокомандующему украинской армией, то это железобетонное доказательство того, что Украина на поле боя находится перед сложным выбором и не знает куда идти дальше. А если ты не веришь в себя, как в тебя могут поверить другие, задается риторическим вопросом Хорнкасл.

   И пока Залужный и Зеленский ссорится, армия России молча делает свое дело, периодически хлопая в ладоши такой недальновидной политике украинской власти, которая вместо того, чтобы решать оперативные вопросы рядом с линией ЛБС, погрузилась в политические дрязги, когда не за горами падение мощнейшего укрепрайона в виде целого города Авдеевки, так и оставление ряда территорий в Харьковской области. Но в Киеве стараются всё это не замечать, старясь записать «всех собак» насчёт украинского главкома.

   В финале публикации утверждается, что текущий год станет своего рода экзаменом, провал которого очень больно аукнется всей украинской государственности.

#залужный #инопресса #инопресса об украине #военная помощь для украины #военная помощь сша для украины #военная помощь украине #военная помощь сша украине #военная помощь запада украине
Источник: theglobeandmail.com
+
Написать комментарий (0)
Стариков: Уволить Залужного легко, но после отстранения генерала Украина рискует потерять ещё больше
Yle: Стоит Залужному только уйти, как новый главком ВСУ сразу начнет масштабную мобилизацию в стране
Депутат Дубинский заявил, что увольнение Залужного не решит проблемы ВСУ и провалы продолжатся
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы обнаружили в соседней планетарной системе потенциально пригодную для жизни суперземлю
4
Почти неповрежденную украинскую ракету «Нептун» выбросило на берег в России
1
Китайские солнечные панели угрожают банкротством производителям такого оборудования в ЕС
1
В ВСУ заявили, что предназначенные для Украины истребители F-16 будут снаряжены ракетами с дальностью до 500 километров
1
97 актуальных смартфонов Xiaomi, которые в 2024г точно получат новую операционную систему HyperOS
1
В Малайзии завершилось строительство второго по высоте небоскреба в мире Merdeka 118
1
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
+
Анонсирована стратегия «Передний край» о противостоянии России и США в антураже современной войны
+
Россия установила противотанковую ракету на гражданский квадрокоптер
+
Космический самолет Dream Chaser полностью собран и проходит предстартовые испытания
6
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил и приступил к изучению Супер-Земли TOI-715b
+
Минцифры РФ: за неделю подано более миллиона заявок на дистанционное участие в выборах президента
3
Samsung One UI 6.1 меняет правила игры с плавающими окнами и кнопкой «Развернуть все»
1
Китайские дельцы покупают готовые ПК и вынимают из них RTX 4090 для дальнейшей перепродажи
3
Нарастают проблемы с Galaxy S24: 3 проблемы с новейшим смартфоном Samsung
3
В России разработан перспективный дрон-конвертоплан с полностью отечественной электроникой
1
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
8
NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ: новая видеокарта показывает хорошие результаты в ранних тестах
2
Урсула фон дер Ляйен обвинила климат и Россию в проблемах европейских фермеров
2
Windows 11 ждут регулярные крупные обновления
3

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
80
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
241
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
4
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
99
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Ретроклокинг: разгоняем SSD
11
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
10
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
21
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
13
В Украине готовятся к размещению F-16 – каковы шансы появления истребителя США в небе над Донбассом
3

Сейчас обсуждают

Китя.
13:50
у него ограничитель по видео памяти 7369GB памяти задействовано. это больше не могет.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Chihonya
13:49
О, моць для камрада Weismar подъехала, пора апгрейдится)
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
Weismar
13:49
Ну включи лучи на ультра
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Weismar
13:48
Может... но по сути мне пох
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Китя.
13:47
Ух в 1080р всего 47фпс. на моем пеке в 3440х1440 без лучей все на максе без мыл и то 78фпс.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Lexagon
13:47
Уж конечно, куда ему, этому автору, он всего лишь двадцать лет подряд на эти темы регулярно здесь пишет. У заголовков другая задача.
Чистая прибыль китайского производителя чипов SMIC рухнула на 55%
Chihonya
13:45
мля, поставь какой нибудь айди кулинг 903XT и забудь про эту завывалку,априори боксовый кулер и тишина , понятия не совместимые, если конечно косолапый на ушко не наступил)
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Weismar
13:43
Боксовый кулер, пох вообще, у меня комп бесшумный, а греться можно до 80
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Chihonya
13:43
под каким хламом твой ой три до 70 греется в игре?)))))) у меня 5900Х на воздухе 65, не самом топовом далеко))))
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Farhad Nedirov
13:42
Как же это всё произошло Ведь немало времени прошло Я не научился жить один И у меня на это 5 причин: Первая причина – это ты, А вторая – все твои мечты, Третья – это все твои слова, Я им не поверил е...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем