Дефицит зенитных боеприпасов даже с учетом обороны украинских объектов ВСУ системами "эрзац-ПВО" в виде frankenSAM, ситуацию не улучшили

Вторник для украинской армии, и в частности украинского ПВО, запомнится очередным днём, когда дефицит ракетных боеприпасов и уничтоженных ранее зенитных установок иностранного происхождения, позволил большинству российских ракет опять достигнуть намеченных целей, не в силах быть перехваченными перегруженными воздушными целями, мобильными установками ЗРК украинской армии. Для которых в режиме острейшего дефицита, ракетных боеприпасов слишком мало, что порой операторов таких комплексов ставит перед сложным выбором: что сбивать, а что «пропустить». О чем неоднократно поднимался разговор в западной прессе, в частности в Telegraph.

О новом массированном ракетном ударе, первоочередной целью которой стали те самые армейские базы и иные объекты, непосредственно связанные с украинскими войсками, рассказали в Телеграм-канале «Военная хроника», взявшем за основу своих публикаций отчёты с места мониторинговых групп ВСУ, публикующих свои доклады в соцсетях.

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Пуск ракет воздушного базирования Ту-95МС. Источник фото: Газета.ру





По утверждению украинской стороны, в большинстве своем со стороны ВКС РФ заявлено о применении высокоточных и дальнобойных реактивных снарядов Х-101, носителями которых являются стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3. Так же в ракетной атаке принимал участие и надводный состав Черноморского флота ВМФ РФ, атаковавший военные цели «Калибрами».

Взрывы прозвучали и в столичном регионе, где сконцентрировано наибольшее количество иностранных средств ПВО, представляющих собой глубоко эшелонированный район батарей ЗРК, в том числе и с самыми современными ракетами.

И по утверждению бывшего украинского генерала Сергея Кривоноса, надеяться на прекращение ракетных налётов российской стороны крайне преждевременно, так как за время взятой паузы было накоплено достаточное количество высокоточных дальнобойных боеприпасов.