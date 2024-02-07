По неизвестной причине фиксирующие радиоактивную жидкость вентили оказались в открытом положении

Законсервированная японская АЭС «Фукусима-1», остановленная после аварии, стала источником очередного появления радиоактивной воды. Об обнаружении утечки радиоактивной жидкости рассказали в фирме-операторе Tokyo Electric Power, обслуживающей станцию.

Зафиксированный неконтролируемый сброс содержащий свободные радионуклеиды в жидкой среде, были обнаружены работниками в зоне охраняемого периметра станции примерно в 3 часа ночи по московскому времени, которые совершали плановый обход территории.

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Так ответственный работник смог увидеть, что 16 фиксирующих вентилей, которые должны быть в нормальном режиме функционирования в закрытом состоянии, в случае 10 запирающих механизмов, оказались открыты.





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Сейчас известно о 5500 литрах, просочившейся загрязненной воды, концентрация в которой радиоактивных изотопов составила 22 миллиарда беккерелей при норме в 300 беккерелей на килограмм.

По уточненным данным, такая вода ещё не успела попасть в открытый океан. Но утечка всё-таки не осталась локализованной, так как большая часть зараженной воды просто впиталась в местную почку. Но экологи обнадежили – их прибор, смонтированный рядом со сточным гидротехническим сооружением, не показал критически высокого заражения окружающей среды в ходе неконтролируемой протечки резервуаров.

Об утечке первым сообщил китайский онлайн-проект CGTN, имеющий осведомленный круг лиц, непосредственно задействованных на станции.





Авария на атомной станции произошла 1 марта 2011 года, когда критически опасный энергообъект был разрушен в ходе сильнейшего в истории Японии землетрясения, к которому спустя короткое время присовокупилось огромное цунами.