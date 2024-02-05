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Харьков может выйти из состава Украины, если последняя будет всё так же упорствовать в конфликте, где желаемой целью для Киева будет выход на границы 1991 года. Причем нежелание текущего украинского военно-политического руководства пойти на переговоры с Россией может больно «аукнуться» не только Харьковом, рассказал свое мнение британский аналитик Александр Меркурис.
По словам англичанина, Харьков и Харьковская область ещё имеют некоторые шансы остаться за Украиной, если Киев бросит всё и потребует переговоров с Москвой, заявил специалист в беседе для ютуб-канала The Duran. Но он не видит такого устремления со стороны украинских властей.
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Источник фото: Рамблер
Как заявил эксперт, украинский президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение выбрали не ту дорожку к успеху и «потерей Харькова все не закончится». А что будет представлять собой Украина без промышленного гиганта Харькова, трудно даже спрогнозировать, резюмировал аналитик. При этом в самом Харькове местные граждане пускай для вида и переходят на чуждый для них украинский язык, постоянно путаясь в непонятных для них словах, но всё равно ждут, когда над местным горсоветом будет веять триколор, считает Меркурис.
Тем временем недовольные политикой Зеленского местные военные чуть не устроили бунт, для потенциального купирования которого в Киев в экстренном порядке Вашингтон отправил известную Викторию Нуланд, для которой Украина является личным проектом в рамках американского Госдепа. Ведь именно она стала той искрой, после которой начался знаменитый майдан и свержение законно избранных властей и впоследствии вспыхнул гражданский конфликт на Донбассе.