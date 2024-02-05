Но Зеленский кажется на такие "мелочи" внимания не обращает

Харьков может выйти из состава Украины, если последняя будет всё так же упорствовать в конфликте, где желаемой целью для Киева будет выход на границы 1991 года. Причем нежелание текущего украинского военно-политического руководства пойти на переговоры с Россией может больно «аукнуться» не только Харьковом, рассказал свое мнение британский аналитик Александр Меркурис.

По словам англичанина, Харьков и Харьковская область ещё имеют некоторые шансы остаться за Украиной, если Киев бросит всё и потребует переговоров с Москвой, заявил специалист в беседе для ютуб-канала The Duran. Но он не видит такого устремления со стороны украинских властей.

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Источник фото: Рамблер







Как заявил эксперт, украинский президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение выбрали не ту дорожку к успеху и «потерей Харькова все не закончится». А что будет представлять собой Украина без промышленного гиганта Харькова, трудно даже спрогнозировать, резюмировал аналитик. При этом в самом Харькове местные граждане пускай для вида и переходят на чуждый для них украинский язык, постоянно путаясь в непонятных для них словах, но всё равно ждут, когда над местным горсоветом будет веять триколор, считает Меркурис.

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Тем временем недовольные политикой Зеленского местные военные чуть не устроили бунт, для потенциального купирования которого в Киев в экстренном порядке Вашингтон отправил известную Викторию Нуланд, для которой Украина является личным проектом в рамках американского Госдепа. Ведь именно она стала той искрой, после которой начался знаменитый майдан и свержение законно избранных властей и впоследствии вспыхнул гражданский конфликт на Донбассе.