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Madarator
Грузинский спецназ прервал операцию спецслужб Украины и захватил детонаторы для диверсии в Воронеже
Детонаторы и перехваченная взрывчатка отличаются высоким качеством маскировки и повышенным ударным могуществом. С-4 производят в США, откуда видимо Украина и получила набор взрывника

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   Грузинский спецназ СГБ захватил ничем не примечательный фургон, конечной точкой следования которого был российский Воронеж. Как оказалось, в минивэне перевозились с виду обычные коробки, в которых находилась взрывчатка промышленного производства. Причем такой тип взрывчатого вещества производят в США. Это всем известный С-4, применяемый спецслужбами и диверсантами. Помимо модифицированного пластида, в ящиках были шесть детонаторов и особого совершенства спецключи для подрыва. Такое не достанешь даже на военных складах украинской СБУ. Все ниточки ведут в одну из стран НАТО.


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Источник фото: Телеграм


   Грузинское следствие располагает сведениями, что груз должен быть доставлен из Одессы в Воронеж через Грузию. Отправителем был украинский депутат Андрей Шарашидзе, родившийся в Батуми. Вес взрывчатки, который украинский чиновник хотел переправить нелегально в Россию, составлял 14 кг.

   Причастными к транспортировке свермощной версии взрывчатки оказались как минимум семь грузинских граждан и трое граждан Украины с двумя жителями Армении.


Оперативная съемка грузинских спецслужб после захвата нелегального груза. Источник фото: Телеграм


   Грузинские власти, наученные горьким опытом правления Михаила Саакашвили, сделали правильные выводы из происходящего и не допустили превращения Грузии в транзитный коридор для транспортировки веществ и спецоборудования для совершения диверсий в стране-соседке.


Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"


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    О важности груза для украинских спецслужб говорит тот факт, что в момент погрузки злополучных ящиков с детонаторами и продвинутой разновидностью пластида в грузовик наблюдал со стороны куратор операции, но его контроль не помог, так как за ним уже было установлено скрытное предварительное наблюдение. Теперь он задержан и даёт признательные показания.

#сгб
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