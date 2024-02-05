Плечо товарища в бою должно быть знакомым, заявляют они

Бойцы полицейского спецназа в Днепропетровской области поделились мнением со своим непосредственным руководством, что никто из них не отправится на передовую в штурмовую бригаду «Лють». Сотрудники спецподразделений полиции согласны взять оружие лишь в составе своих непосредственных сослуживцев. И лишь тогда некоторые из них готовы вступить в бой с российской армией. Согласно информации, большинство из днепропетровских спецназовцев являются никем иным, как расформированными «беркутовцами».





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В ТГ-канале «Страна.ua» написали, что в их распоряжение попало видео, на которой во время внутреннего конфликта с офицером подразделения полицейские напомнили, что майдан 2014 года плачевно закончился для рада обычных солдат-срочников внутренних войск и правоохранителей.

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Ранее руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что официальный Киев планирует провести наступление в 2024 году. Вместе с тем ряд российских экспертов и аналитиков рассказали, что в большинстве своем силы украинской армии были потрачены на бесполезное летне-осеннее контрнаступление 2023 года, в оперативном плане закончившееся практически ничем. Но для украинской армии был высок уровень потерь личного состава и тяжелой бронетехники.