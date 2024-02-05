Освобождение захваченных ВСУ территорий будет позже, но другой подход ВС РФ уже приговор для украинского командования

Плохая новость для украинского военно-политического руководства состоит в том, что целенаправленный переход российского Генштаба от тактики по завоеванию территории на куда худший для украинских генералов план по «перемалыванию» сил ВСУ, не сулит для Украины даже потенциальных шансов на успех. Чем дальше условная оборона украинских земель будет длиться для ВСУ, тем хуже будет для всей армии в целом. Российскими вооруженными силами управляют опытные и прошедшие через многое командиры, которые поменяли свой подход, получив ряд болезненных уроков в 2022-ом, но не отчаявшихся и не сдавшихся в последующем, просто пересмотрев ряд решений. Теперь эти профессионалы получив тот самый драгоценный опыт, будут просто в режиме производительного конвейера переваривать и переформатировать текущие воинские соединения Украины. Это последняя точка для ВСУ, которым уже не будет спасения, уверен британский военный аналитик Александр Меркурис, записавший свое интервью для канала «Danny Haiphong» на Youtube.





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Источник фото: RT







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По словам эксперта, смена тактики от захвата новых земель до тотального уничтожения ВСУ, когда темп решает всё, превращает шаг за шагом боеспособность последних в нулевую величину. Ведь время, с которым последние разрушаются, не эквивалентно времени, необходимому для их восстановления или хотя бы малого шанса на перегруппировку. ВС РФ уже не торопятся получить земли, они торопятся на корню уничтожить боеспособность ВСУ. Это худшее, что может услышать украинский главком ВСУ Валерий Залужный, имеющий большой авторитет на Украине. Он поздно понял, что российский Генштаб перестал играть в кошки-мышки, теперь вопрос выбора перед последним не стоит. Единственное решение, которое одобрили на самом верху, это обнуление военного потенциала Украины к величинам равным категоричному «ничто». И с этим уже никто не спорит, видя как самые опытные и боеспособные украинские бригады на бумаге не существуют, а пришедшие им на замену старые и необученные солдаты даже не успевают получить толику опыта военного конфликта, будучи под катком тяжелой российской военной машины.