Валерий Залужный имеет большие политические амбиции и не имеет расположения текущего президента Украины именно поэтому

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского, как и он сам, в своих самых смелых мечтах пытаются повесить вину за падение российского борта Ил-76 с украинскими пленными близ села Яблоново в Белгородской области на популярного украинского генерала Валерия Залужного. По мнению сербского издания Politika, только Залужный в представлении Зеленского и его подчиненных является единоличным виновником самолетной аварии в российском приграничье.

По мнению публикации, Зеленский такой операцией хотел внушить высокий моральный дух в своих солдат и офицеров и снизить наступательный потенциал российской стороны, доведя известием о перехвате транспортного самолёта на территории РФ до апатии и депрессии российских военных. Но вместо этого получил потери среди своих пленных, в предвкушении скорой встречи со своими родными, садящихся в российский самолет, не сдерживая улыбок и прекрасного настроения. Но теперь всего этого не будет.

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Огонь ведет "Patriot". Источник фото: Telegram





Но сейчас команда украинского президента старается уйти в сторону от этой фатальной ошибки, «замаскировав» свою вину под дело об отставке Залужного. На которого, в свою очередь и ляжет главная вина в поражении зенитной ракетой реактивного транспортного самолёта россиян.

Согласно мнению авиационных специалистов, ударом по самолету отметился американский ЗРК «Patriot», до самого последнего момента перед выстрелом выключивший способные его выдать радары и РЛС-сканер и находившийся в засаде рядом с государственной границей Украины и России.

Валерий Залужный помимо высокого личного рейтинга выражает открытое стремление уйти в политику. Что очень раздражает Владимира Зеленского, видящего в роли спасителя украинской государственности исключительно себя.