Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Foreign Policy: Байден разбрасывается "подарками" Путину, запретив экспорт СПГ в Евросоюз
Истории ещё предстоит выяснить, кто больший "агент" Владимира Владимировича, Трамп или всё-таки Байден?

реклама

   Всё, что в последнее время делает американский президент Джо Байден, больше похоже на большие «рождественские подарки», предназначенные для российского президента Владимира Путина, хотя черед новогодних праздников в России прошел, чем на действия, необходимые для самой Америки и отстаивания её подлинных интересов. Неудовольствие по поводу решения Байдена о запрете экспорта сжиженного природного газа за границу, в результате чего Европейский Союз остался без американского газа, решила высказать Foreign Policy.

   Причем в журналистском материале ставится особый акцент на том, что такое решение вызвало подлинное негодование среди республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, вместе с тем одновременно подстегнув испуг в стане зарубежных союзников, которые очень сильно зависят от Америки по части нефти и газа.

реклама

Источник фото: РБК

   Что интересно, одной рукой официальный Вашингтон «вводит» санкции против Москвы, а другой обрубает поставки для своих европейских союзников, и не даёт последним шанса отказаться от российского газа. Что это, как не праздничный дар для главы российского государства, сокрушаются в статье.

   В Белом доме всё объясняют климатическими изменениями и большим желанием текущей президентской администрации уменьшить такие влияния со стороны американского СПГ. А вот республиканцы видят тут ничто иное, как «подыгрывание» кабинета Байдена Владимиру Путину, ведь как слезть с «газовой иглы» России, если больше крупных поставщиков газа в качестве альтернативы кроме РФ, у бедной Европы практически и нет.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   А тем временем в Пентагоне от Турции требуют выплат за непоставленные Анкаре, но оплаченные в полном размере F-35, которые необходимо обслуживать и содержать в достойном техническом состоянии.

#энергетический кризис #энергетический кризис в европе #байден и европа
Источник: foreignpolicy.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bild: цены на отопление в Германии растут неожиданными скачками
Bloomberg: Решение Европы отказаться от газа РФ было ошибочным – зависимость от СПГ США огромная
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Амурской области возводят самый протяженный мост на Дальневосточной железной дороге
+
Космоплан Dream Chaser был успешно подключен к грузовому модулю Shooting Star
1
Стали известны характеристики возможного чипсета в смартфоне POCO F6
+
Автосалоны Германии вынужденно предлагают скидки на новые и подержанные автомобили
+
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
6
Россия достигла пика своих возможностей в производстве стали в 2023 году
3
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
4
Будущий Poco F6 будет оснащён процессором с производительностью Snapdragon 8 Gen 2
2
Комиссия FСC требует получения письменного согласия потребителей перед совершением робозвонков
+
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO X6 Neo
+
Cyberpunk 2077 получит новый патч
+
Встроенную графику процессоров Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G сравнили в играх
2
Samsung делает новые бесплатные предложения для пользователей Galaxy S24
+
Palit RTX 4080 Super имеет два нераспаянных 8-контактных разъема питания
7
Найден способ активации Resizable Bar на устаревших платформах LGA 1155, LGA 2011 и лучше
6
Sony запретила активировать ключи от своих игр в Steam жителям России и Беларуси
16
Волна банкротств прошла по Финляндии в 2023 году
3
Reuters: Финляндия отправит истребители и военный корабль для участия в операциях НАТО
+
Марк Цукерберг объяснил, как Meta сокрушит Google и Microsoft в сфере искусственного интеллекта
+
Первый пассажирский рейс Ту-214 прошел из Москвы в Сочи
1

Популярные статьи

Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
34
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
45
Что меня раздражает в современных мониторах
66
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
6
Украина получает серийный GLSDB
2
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
10
МК-1: Воздушный крейсер в небе
2
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
5
История снайперского прицела ПТ: от разработки до снятия с производства
1

Сейчас обсуждают

A224
22:00
Ну нищук не нищук. Бедность не порок во-первых. Потом всё относительно. Хватает и на семью и на железки и на моря и на другие развлечния. Но, роллс-ройсов, да, у подъезда не видать
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
DoomsDay792
21:59
а какой смысл было брать что-то мощнее чем RX 7800 XT, если у меня на ней всего на 5-10% ниже fps в тех же тестах, которые вы тут опубликовали? Рука-лицо.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
DoomsDay792
21:58
не справляется от слова совсем. У моей RX 7800 XT в Киберпанке в 2K 97.55fps в том же тесте в версии 2.1 на ТЕХ ЖЕ настройках графики. У автора же 109fps, т.е. у него карта на 50% мощнее по идее, но и...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Weismar
21:57
Я как и автор считаю что 8700K более чем достаточно для этой видеокарты
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
A224
21:57
а версия игры какая?
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
DoomsDay792
21:53
Речь о Киберпанк 2077
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
DoomsDay792
21:53
Автор, ваш процессор донный и не справляется с вашей видеокартой. Моя RX 7800 XT в этом же тесте на ТАКИХ ЖЕ настройках в 2K - 97fps выдает.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Maiden
21:52
Наконец-то, телепортацию придумали.
LiveDrop: революция в передаче файлов с помощью инновационной беспроводной технологии
Weismar
21:51
Говно какое то, ну разве что кроме Обливион
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
DonCarleone
21:50
А кто вмешивается?
В Белом доме заявили, что США не вмешиваются в кадровые решения на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем