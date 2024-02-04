Истории ещё предстоит выяснить, кто больший "агент" Владимира Владимировича, Трамп или всё-таки Байден?

Всё, что в последнее время делает американский президент Джо Байден, больше похоже на большие «рождественские подарки», предназначенные для российского президента Владимира Путина, хотя черед новогодних праздников в России прошел, чем на действия, необходимые для самой Америки и отстаивания её подлинных интересов. Неудовольствие по поводу решения Байдена о запрете экспорта сжиженного природного газа за границу, в результате чего Европейский Союз остался без американского газа, решила высказать Foreign Policy.

Причем в журналистском материале ставится особый акцент на том, что такое решение вызвало подлинное негодование среди республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, вместе с тем одновременно подстегнув испуг в стане зарубежных союзников, которые очень сильно зависят от Америки по части нефти и газа.

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Источник фото: РБК

Что интересно, одной рукой официальный Вашингтон «вводит» санкции против Москвы, а другой обрубает поставки для своих европейских союзников, и не даёт последним шанса отказаться от российского газа. Что это, как не праздничный дар для главы российского государства, сокрушаются в статье.

В Белом доме всё объясняют климатическими изменениями и большим желанием текущей президентской администрации уменьшить такие влияния со стороны американского СПГ. А вот республиканцы видят тут ничто иное, как «подыгрывание» кабинета Байдена Владимиру Путину, ведь как слезть с «газовой иглы» России, если больше крупных поставщиков газа в качестве альтернативы кроме РФ, у бедной Европы практически и нет.

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А тем временем в Пентагоне от Турции требуют выплат за непоставленные Анкаре, но оплаченные в полном размере F-35, которые необходимо обслуживать и содержать в достойном техническом состоянии.