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Aydınlık: В США потребовали у Турции заплатить за обслуживание F-35, которые находятся в Америке
Когда наглость второе счастье. В самих США запретили передавать Турции F-35 до момента отказа последней от российских С-400

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   Необычное требование правительство США выдвинуло к Турции. По мнению американских чиновников, Вашингтон в полном праве должен рассчитывать на скорейшее получение платы за обслуживание турецких истребителей F-35. Но нюанс всей ситуации заключается в том, что последняя их так и не получила, так как Анкара приобрела российские противоракетные комплексы С-400. О противоречивой ситуации между странами-союзниками написали в Aydınlık.

   Известный американский чиновник Джон Кирби, занимающий должность координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям, рассказал, что F-35 не могут быть переданы по причине того, что последние «не совместимы» ни С-300, ни с С-400. Поэтому чтобы сделка фактически состоялась, Анкара должна решить вопрос с российской техникой. 

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Источник фото: TechWar

   Вся соль еще и в том, что самолёты, которые Вашингтон держит у себя, полностью оплачены. И по логике вещей, должны являться собственностью Анкары. Но фактически шесть F-35A Lightning II находятся в США в одном из ангаров и непрерывно обслуживаются. Причем, по мнению Пентагона, прямо сейчас Турция «не доплатила»: за шесть лет с момента начала инцидента стоимость производства F-35 выросла, и было бы «честно», если бы официальная Анкара отнеслась с пониманием к ситуации и перевела на счета американского правительства дополнительную плату.

   Со стороны Анкары считают во всём виноватыми американцев, поэтому они должны вернуть Турции 1,4 млрд. долларов и компенсировать ущерб ряду компаний республики, из-за отказа выполнения сделки со стороны США, понесших серьёзный финансовый урон.

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   Напомним предысторию споров. В 2017 году Турция заключила контракт с РФ, по которой первая должна была получить противоракетные комплексы С-400. Через 2 года договор был полностью выполнен, но США посчитали, что Турция «должна» была купить технику только американского производства, а именно это должны были быть системы Patriot. В Анкаре не согласились и тогда Вашингтон решил «наказать» турецкую республику.

#f-35 #сша и турция
Источник: aydinlik.com.tr
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