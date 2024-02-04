Украинские "Госуслуги" пожалели денег на серверы и грамотных администраторов – результат очевиден

На Украине существует аналог российских «Госуслуг» – этот сервис называется «Дия». Плохая оптимизация и отсутствие резервных мощностей способствовали падению ресурса, который оказался не готов к наплыву рекордного количества своих пользователей, решивших поучаствовать в телевизионном проекте «Евровидение» в качестве голосующих. О сбое своего детища рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и придумавший в свое время проект «Дия».





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Источник фото: Телеграм





По утверждению Федорова, сбой стал результатом, когда украинские граждане стали голосовать за конкурсантов отборочного этапа на музыкальном конкурсе «Евровидение». Как заявил высокопоставленный функционер, вместо 800 пакетных запросов за секунду, количество обращений к серверам выросло примерно в 20 раз, составив тем самым около 15 тыс. запросов. Были оперативно увеличены резервы серверных мощностей, но и это не помогло. Сбой продолжался длительное время. За возникшие проблемы Федоров лично извинился.

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Из-за наложенных санкций Россия в музыкальном конкурсе участия не принимает. Но до этого один раз одерживала в нём победы, и несколько раз занимала призовые места.