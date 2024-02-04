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Украинское Минцифры: "Дия" не справилась с трафиком из-за "Евровидения"
Украинские "Госуслуги" пожалели денег на серверы и грамотных администраторов – результат очевиден

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   На Украине существует аналог российских «Госуслуг» – этот сервис называется «Дия». Плохая оптимизация и отсутствие резервных мощностей способствовали падению ресурса, который оказался не готов к наплыву рекордного количества своих пользователей, решивших поучаствовать в телевизионном проекте «Евровидение» в качестве голосующих. О сбое своего детища рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и придумавший в свое время проект «Дия».


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Источник фото: Телеграм


   По утверждению Федорова, сбой стал результатом, когда украинские граждане стали голосовать за конкурсантов отборочного этапа на музыкальном конкурсе «Евровидение». Как заявил высокопоставленный функционер, вместо 800 пакетных запросов за секунду, количество обращений к серверам выросло примерно в 20 раз, составив тем самым около 15 тыс. запросов. Были оперативно увеличены резервы серверных мощностей, но и это не помогло. Сбой продолжался длительное время. За возникшие проблемы Федоров лично извинился.

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   Из-за наложенных санкций Россия в музыкальном конкурсе участия не принимает. Но до этого один раз одерживала в нём победы, и несколько раз занимала призовые места.

#евровидение #дия #дия и евровидение
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22:09
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A224
22:07
Киберпанк-то наоборот любит когда много ядер. В бенчмарке я включал мониторинг также был упор в видеокарту, в Ватты. Процессор был загружен был на около 50%. Что в самой игре будет я не знаю я уже уда...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Weismar
22:07
А воврот походу так не считает, плохой вовроту ученик попался, на процессорах для божественных видях экономит. Тут надо минимум 7950 x3DDD
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
DoomsDay792
22:05
ваша карта с таким процессором даже до rx 7900 xt не дотягивает по результатм бенчей... Я уверен, что во многих играх она даже СОЛЬЕТ rx 7800 xt с нормальным процом. И чаще всего будет идти нога в ног...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
A224
22:04
Версию игры проверь во-первых, они с каждой версией всё тормознее и тормознее. Во-вторых проверь настройки свои. В-третьих я десять раз написал что бенч киберпанка был как контрольный для разгона виде...
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Serega Volkov
22:03
Танцы с бубном что бы потом играть с артефактами и прочей херней. Кто этим будет заниматься обычный васян дрова то установить не может не то что там 2 файла менять.
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
DoomsDay792
22:02
та же самая, что и у вас - 2.1. И те же настройки графики. 97-98fps в бенчмарке Киберпанка
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Глеб Ди
22:00
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A224
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Ну нищук не нищук. Бедность не порок во-первых. Потом всё относительно. Хватает и на семью и на железки и на моря и на другие развлечния. Но, роллс-ройсов, да, у подъезда не видать
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
DoomsDay792
21:59
а какой смысл было брать что-то мощнее чем RX 7800 XT, если у меня на ней всего на 5-10% ниже fps в тех же тестах, которые вы тут опубликовали? Рука-лицо.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
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