Это тот редкий случай, когда ударные дальнобойные дроны с мощной БЧ начинают работать уже по близким тылам ВСУ

Российская разведка в ходе тщательного мониторинга подозрительной активности в одном из вроде бы заброшенных домовладений выяснила, что на местности происходит какая-то несвойственная для покинутого жилища активность с наличием около просторного помещения большой группы людей. Последние почему-то свои деяния совершали под покровом ночи, что наталкивало на определенные мысли наблюдавшим за всем этим с высоты работы беспилотным аппаратом, оснащенным с высокой разрешающей способностью продвинутым тепловизором. Понаблюдав довольно продолжительное время, было выяснено, что украинское командование, боясь уничтожения крупного склада боеприпасов, решило прибегнуть к тактике децентрализованного хранения снарядов и взрывчатки. И для операций накопления и перемещения, как раз и воспользовавшись сумерками.





реклама

Источник фото: Вечерняя Москва





Но всё было тщетно, когда к местам складирования снарядов и одновременному сосредоточению личного состава по ночному небу приближался рой «Гераней», где четыре дальнобойных дрона с новым усиленным боеприпасом полностью уберут из списков украинского Генштаба очередной мини-склад.





Источник фото: ТГ-канал "НАТОптыш"





О том, что попало «куда надо», свидетельствует вторичная детонация и большой радиус разлёта боеприпасов.





Источник фото: ТГ-канал "НАТОптыш"





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вместе с тем в ходе своего недавнего брифинга в украинском ГУР сделали особый акцент на том, что ВС России перешли на новый вид тактики, запуская беспилотники дальнего радиуса действия уже и по ближним тылам украинской армии. Как раз сегодняшние кадры и объясняют происходящее и лишний раз служат аргументом, что действительно «Герани» начали работать и по ближнему направлению.