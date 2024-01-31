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Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
Дорогое и хлопотное дело для западных союзников сотрудничество с украинской армией

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   Украинское военно-политическое руководство на публичном уровне заявляет, что если Запад поставит на паузу снабжение ВСУ, то украинская армия лишится возможности обороняться и начнет отступать. Но хватит ли у европейских союзников возмещать потерянные в боях на востоке Украины дорогостоящие западные вооружения, обходящиеся западным же налогоплательщикам в баснословные суммы? Так ТГ-канал «Старшие Эдды» согласно подтверждающим данным с передовой, рассказал, что российская разведка сумела очень быстро выяснить где находятся пусковые установки IRIS-T вместе с РЛС.

   Как оказалось, Киев на свой страх и риск решил отправить поближе к украино-российской границе из столичного региона иностранный современный зенитный комплекс. А ведь до соседнего Белгорода около 80 километров, где подвижные установки российских «Искандер-М» вполне добивают до соседней области, где по не очень продуманному решению киевских властей решили «спрятать» стоящий около 90 млн. долларов современный противоракетный комплекс. Так и вышло.

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Источник фото: Telegram


   Один удачный прилёт и сотрудничество местных жителей, обеспокоенных частыми сходами зенитных ракет по жилой застройке, позволили с высокой достоверностью выяснить, где посреди городских строений спрятан тот самый ЗРК IRIS-T. Причем по вполне себе логичному предположению, такой сложный в своем обслуживании и управлении комплекс не могли поручить украинским офицерам и солдатам, которым вполне «по силам» испортить не то что высокотехнологичную РЛС, а с виду и простой в сравнении с любой установкой ЗРК танк германский Leopard.

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   Поэтому нетрудно угадать, что пострадали не только сами пусковая установка и РЛС-антенна, но и иностранные специалисты, которым, чтобы выучиться, потребовался явно не один календарный год.

#iris-t #iris-t уничтожен #iris-t уничтожена под харьковом
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