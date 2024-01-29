Плохому танкисту всегда что-то мешает

Очень сложно наступать на позиции русских, когда большинство западных танков не могут быть использованы в атаке из-за неудовлетворительного состояния последних, так как их просто некому ремонтировать. Ремонтные роты, которые есть в составе действующих подразделений украинской армии, не располагают должным количеством умений и запасных частей для полноценного обслуживания сложной западной техники. Поэтому Киев вынужден довольствоваться лишь малым числом иностранной бронетехники, способной в текущий момент времени быть направленной на боевые задачи рядом с передовыми позициями россиян. Поэтому большинство танков Leopard 2 из сохранившихся исправными, должны простаивать вдали от ЛБС. О нехватке квалифицированных техников и инженеров, способных понять, как ремонтировать или обслуживать германский танк, рассказано в публикации Foreign Affairs.





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Источник фото: АиФ







В публикации сделали отдельный акцент на том, что 100 Leopard 2, которые перед летним контрнаступлением были в составе ВСУ, не задействованы на передовой. Часть из них была подбита во время контрнаступления украинской армии, а часть так и стоит в ремонтных боксах, вынужденная дожидаться квалифицированных работ по ремонту и текущему обслуживанию.

К тому же даже при наличии таких кадров, наступать на Леопардах тоже «надо уметь». В минувшем году украинское командование напрочь игнорировало такие факторы, как тесная координация между пехотными частями, ствольной артиллерией и инженерными группами, действующими в рамках наступления в Запорожской области достаточно разрозненно. В итоге всё свелось к бесполезному топтанию на месте и полному провалу после окончания активных боевых действий на юге.

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Весьма странно что в публикации забыли указать на высокую траву и podlesok, для преодолевания которых необходимо было использовать дополнительные силы с косами и газонокосилками.