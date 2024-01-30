Такие комплексы – это не Leopard. Его не выпечешь на военном заводе за "5 минут"

Российская разведка выяснила точное местоположение зенитного ракетного комплекса иностранного производства и передала в оперативном режиме географические координаты одному из расчётов высокоточного вооружения армии РФ. Спустя короткий срок IRIS-T был накрыт ударом. Об уничтожении дорогостоящего оборудования, защищавшего наземную группировку ВСУ в городе Мерефа Харьковской области стало известно сегодняшним утром. О высокой эффективности скоординированной атаки рассказали военкоры, имеющие осведомленных источников среди российских офицеров вблизи ЛБС.

Причем прилёт ракеты оказался настолько удачным, что после первичного взрыва началась повторная детонация, лишний раз засвидетельствовав об уничтожении дорогостоящих зенитных боеприпасов.

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Так же спустя время власти Харькова подтвердили, что по городу был нанесен удар, о чем чиновники уведомили местных жителей. Так же прилеты были зафиксированы в соседних областях: Сумской и Днепропетровской.





Источник фото: Рен ТВ





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IRIS-T относится к классу современных зенитных комплексов, созданных в Германии и полученных ВСУ во время самого начала СВО. Несмотря на большое желание украинского военно-политического руководства защитить столичный регион, часть редких западных комплексов была переброшена поближе к граничащей с Харьковской областью Белгородчине. Возможно таким образом командование ВСУ хочет подкараулить влетающие с российских аэродромов ударные вертолёты и тактические бомбардировщики, значительно осложняющие фронтовую жизнь украинских солдат и офицеров, копающих в постоянном режиме многокилометровые туннели в шансе спрятаться от планирующих бомб и термобарических боеприпасов, в большом количестве «вдруг» появившихся в арсенале ВС РФ.