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MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
Кто-то стал забывать исторические уроки Курской дуги – но ВС России умеют "освежать" такую память

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   Украинская армия сейчас находится не в лучшей «спортивной форме», лишившись своего мощного военного потенциала во время летне-осенней компании на юге Запорожской области, когда осеннее «головокружение от успехов» в 2022 году внушило крамольную мысль украинскому военно-политическому руководству о скорой победе над Россией. И чтобы приблизить капитуляцию Кремля, нужно «всего лишь» добраться до берегов Бердянска или в крайнем случае занять Токмак, тогда, по мнению офиса украинского президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, России не останется ничего другого, как подписать договор о своем поражении. Но смелый полёт штабной мыли западных и украинских генералов разбился о суровую реальность ситуации «в поле», где запорожский чернозем стал невольным свидетелем полного провала такой стратегии, попутно засвидетельствующий тотальное уничтожение германских танков Leopard и американских БМП Bradley. Причем по данным отраслевого журнала Military Watch Magazine, большинство из германских танков оказались «перемолоты» в яростных боях, а те что есть, неспособны выйти из ремонтных мастерских, будучи в крайне удручающем техническом состоянии.


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Источник фото: Телеграф


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   Согласно информации, редакция издания утверждает, что 3\4 немецких «кошек» не на ходу, так как разрушены российскими ракетами и боевыми дронами «Ланцет». Остальная треть так же находится в неудовлетворительной степени своего состояния, так как местный обслуживающий персонал не располагает нужными квалификациями и запасными деталями. И даже совсем не похожие на сибирские морозы – украинская зима и рыхлый чернозем, стали большим препятствием для некогда считавшихся лучшими танками в мире, теперь уже точно не заслуживающими статуса «самых грозных» боевых машин Леопарды.

#leopard 2 #инопресса #потери leopard на сво
Источник: militarywatchmagazine.com
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