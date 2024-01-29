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MWM: Зима и "усталость" американских Bradley вызвали волну недовольства в сердцах украинских военных
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   Кто бы мог подумать раньше, что американские бронированные машины, предназначенные для доставки потенциального десанта к передовым позициям, справиться с минной опасностью и смотрящими «впритык» танковыми орудиями оппонента, окажутся бесполезными, когда надо наступать на позиции равного по силам противника. Такая смена парадигмы вызвала гнев и большую порцию недовольства в сердцах украинских солдат и офицеров. Своими негативными эмоциями военнослужащие ВСУ по поводу неудовлетворительного состояния американских БМП Bradley и их «слабости» даже по отношению к мягкой украинской зиме, последние поделились в интервью западной прессе. О чем спешит рассказать американское издание Military Watch Magazine.


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Источник фото: Известия


   Согласно данным CNN, тяжелые потери на ЛБС от российской стороны заставили украинских военных посмотреть под другим углом на американскую помощь, в том числе броневики Брэдли, которые должны были, острым как бритва лезвием, разрезать «бумажную оборону» российской армии на юге Запорожской области. Но вместо непрочной бумаги силы украинского наступления встретили стальной вал ощетинившихся стволами многочисленной артиллерии и вездесущими минами, зыбкие поля, где подлесок и высокая трава остановили колонны ударных групп ВСУ. После чего на почерневшем от копоти небе стали явственно видны следы горящих Bradley и другой зарубежной техники.

   Но пришла зима и что мы видим? Брэдли отказываются работать на мягком украинском морозе, а союзники США и сама Америка передали Украине, оказывается БМП совсем не новые, которые имеют «привычку» часто ломаться.

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   К настоящему моменту из 200 переданных в ВСУ бронемашин БМП Bradley, как минимум 80 безвозвратно потеряны. И компенсировать новыми поставками взамен уничтоженных на полях сражений или увязших в зыбком черноземе, Пентагон «отчего-то» не спешит.

#bradley
Источник: militarywatchmagazine.com
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