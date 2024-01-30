Мощному беспилотнику не нужна повторная попытка для достижения высокого эффекта

Специализированный портал Lostarmour, посвященный боевой эффективности и статистике вооруженных конфликтов, опубликовал занимательную информацию о российском дроне-камикадзе «Ланцет». Согласно первой тысяче случаев использования ударного БПЛА, его боевая эффективность составила весомые 84%, после которых пораженная цель оказывалась выведенной из строя на длительный срок, либо приводила к фатальным последствиям для неё.

Дрон доказал свою высокую результативность как в дневное время суток, так и в ночное, когда благодаря улучшенному тепловизору каждый 20-ый случай успешной атаки был осуществлен в темное время суток, а система автоприцеливания позволила вывести «из игры» каждую десятую встреченную цель. Кроме того «Ланцету» оказались по плечу и цели в движении, где 5% таких целей так же были повреждены.

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Источник фото: Лента

Самыми главными мишенями для атаки, не получившими «второго шанса», оказалась ствольная и реактивная артиллерия, 50% случаев приходится на такого типа системы, включая минометы и стационарные пушки. Причем дальнобойные американские гаубицы M777 в количестве 70% от поставленных, как раз и были «переформатированы» именно ударной продукцией Zala.





Леопард против Ланцета. Источник фото: Главный региональный



15% от уничтоженной бронетехники пришлось на танки, куда вошли современные версии немецких Leopard в ревизии 2A6. А ведь украинский Генштаб вместе с американскими БМП Bradley делал на них высокую ставку в минувшем контрнаступлении в Запорожской области.

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Так же в конце статистической сводки подтвердили, что первые модификации «Ланцетов» и последующие, это практически разные по эффективности и мощности воздушные аппараты, получившие новые возможности как по ударному воздействию, так и по способу наведения и возможности действовать в сложных боевых условиях, включая противодействие РЭБ-систем в различном времени суток.