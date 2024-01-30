Тем временем в Киеве решают куда уйдет Залужный, который никуда вроде бы уходить "не собирается"

Подковёрная борьба в Киеве за место главкома ВСУ, которое сейчас занимает Валерий Залужный, не даёт украинскому военно-политическому руководству сосредоточиться на куда более сложных проблемах и вызовах, царящих на передовых позициях ВСУ в зоне конфликта с российской армией. Пока столица на вчерашний вечер стала ареной боев между командой офиса украинского президента и командой генерала Залужного, угрожающей в случае увольнения своего непосредственного шефа в полном составе уволиться из армии, российский Генштаб спит и видит, как точки давления на украинские позиции могут скоро выйти в практическую плоскость и обеспечить тот самый долгожданный прорыв фронта, после которого Зеленскому явно будет не до судьбы Залужного и его последующего трудоустройства на новое место работы.





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Источник фото: Украина.ру

Согласно информации от издания Business Insider, США всё больше вязнут в экскалирующем кризисе на Ближнем Востоке, а тем временем крыша «парового котла» в зоне сражений на востоке Украины между ВСУ и ВС РФ, медленно, но верно закипает, боясь выплеснуться с крайне негативными последствиями для украинского командования. Ведь у последнего слишком мало резервов для купирования потенциальной угрозы обрушения фронта. Это прежде всего касается как обученной и стойкой пехоты, так и недостатка боеприпасов и иного типа вооружений, в том числе работоспособной бронетехники, уничтоженной в большом количестве на юге Запорожской области во время неудачного контрнаступления.

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Тем временем российская сторона проводит по 50 атак в день, выявляя слабые зоны украинской обороны. И это, согласно статистическим выкладкам Эллы Шерман, далеко не предел: Россия планомерно прощупывает, где есть наибольшая уязвимость в украинской обороне, чтобы пробить брешь. Такая тенденция сильно пугает западную журналистку, видящую в таких действиях Москвы непосредственную угрозу для стойкости ВСУ.