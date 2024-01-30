Такой редкий случай буквально заставил экипажи десант отпраздновать второй свой день рождения

Военная удача и счастливый случай распорядились жизнями экипажа военного грузовика и его вооруженных пассажиров, подарив последним жизнь. Так украинский FPV-дрон, наведенный оператором-дроноводом точно в лобовое стекло грузовой кабины перевозившего людей КАМАЗа, не смог с наскоку пробить толстый лист стекла, после чего застрял в нем, «забыв» сдетонировать. Редкие кадры разместил ТГ-канал «Осведомитель».





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Источник фото: Военное обозрение





Согласно опубликованному снимку, передней частью боезаряда дрон смог на некоторые доли сантиметра проникнуть во внутреннюю часть кабины, но дальнейшего импульса не хватило для перемещения его на всю длину корпуса вовнутрь, где он мог без проблем взорваться.





Источник фото: techinsider.ru







И видимо поэтому врезавшись в лобовое стекло, контакты так и не смогли замкнуться, после чего производство взрыва стало невозможным, а люди, находившиеся в транспорте, избежали поражения.

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Боевой конфликт это то редкое место, где изначально задуманные, как средства разрушения боеприпасы, по тем или иным причинам, просто «забывают» о своей самой главной роли, после чего невредимые, просто падают вниз и удивляют мощным взрывным потенциалом, который остался не востребован, как это было с боеголовкой высокоскоростной ракеты Х-22, которую за 2 года, пока идёт СВО, никто так и не перехватил среди украинских операторов ПВО, так и с дроном-камикадзе «Герань», оснащённым термобарическим боеприпасом.