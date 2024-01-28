Украинские конструкторы и инженеры малых БПЛА получил доступ к передовому дрону

Украинские ресурсы опубликовали фотографии передовых российских дронов семейства «Герань-2», использующих вместо классического для такого типа воздушного аппарата турбовинтовых двигателей, работающих на бензиновом топливе, реактивные движки. Кроме того, российский ОПК оснастил футуристичный воздушный дрон-камикадзе и современным типом вооружения в виде термобарической боеголовки. А чтобы украинским ПВО было совсем весело, новая «Герань» покрыта чёрной краской с противоволновым покрытием, затрудняющим обнаружение установками ПВО, в том числе и самыми современными из западных образцов, типа NASAMS.

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Источник фото: Аргументы недели



Украинские конструкторы и инженеры малых БПЛА уже сделали большой комплимент верхнему слою Черной Герани, имеющей, в качестве отражающего сигналы ПВО слоя, противорезонансное 3D-покрытие.

Термобарический боеприпас. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Согласно утверждению украинской стороны, данный верхний слой есть ничто иное, как пена из ячеистого материала, способная превратить попавшие в неё радиоволны в «броуновских пленников», когда, угодившие в ловушку из продвинутого материала волны, начинают спорадически двигаться, тем самым отказываясь возвращаться на приемную антенну РЛС ЗРК. Вместе с тем, тот самый черный цвет мешает украинским передвижным ПВО, оснащенным простыми зенитками, увидеть на темном небе темный же силуэт.

Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Так же был показан и боевой компонент в виде воздушного варианта для «Солнцепека», оказывающего схожее разрушающее действие, разве что в меньших ударных масштабах.

Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

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