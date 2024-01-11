Подобный тип ракет украинская ПВО так и не научилась сбивать

Украинские полицейские опубликовали впечатляющие кадры разминирования несработавшей боевой части, якобы принадлежавшей сверхзвуковой высокоточной ракете из линейки Х-22\Х-32. По заявлениям украинской стороны, найденная БЧ относится именно к современному поколению крылатой ракеты за цифровым индексом «32». Что интересно, публикация свежих фотографий, с прошедшей, словно горячий нож, сквозь украинское ПВО ракеты, вызвала вполне закономерные, и оттого до чрезвычайности злободневные вопросы: как сделанные более ранние фотографии якобы БЧ «Кинжала» в сравнении с боеголовкой от Х-32 настолько разнятся в размерах? И чтобы далеко за ответом не бегать, украинская пресс-служба просто опростоволосилась, выдав какой-то иной воздушный боеприпас за аэробаллистический Х-47М2.





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Источник фото: Рен ТВ







О действительных размерах «тридцать второй» можно примерно судить по снимкам полиции Украины, где нет ни грамма сходства с «малышом» из прошлой публикации, где якобы изображен сильно обгоревший, но не сработавший 9-А-7660.





Первое фото показывает место падения, второе – размеры на фоне кузова трактора, и наконец третья фотография – гигантскую яму после контролируемого подрыва. Источник фото: ТГ-канал «Военный Осведомитель»









Вместе с тем по данным украинской стороны, после того, как гигантский неразорвавшийся боеприпас от Х-32 обнаружили и извлекли из глубокой воронки, его отвезли на удалённый полигон для обезвреживания методом взрыва. Как только боевую часть ракеты подорвали, на месте детонации образовался заметный кратер с диаметром в 18 метров и 7-метровой глубиной. Именно такая «осязаемая» мощь российской ракеты. Причем если бы ракета взорвалась не в статичном положении, а после прилёта, где кинетическая энергия разогнанной до сверхзвуковых скоростей ракеты сложилась с энергией взрыва, то воронка была бы куда глубже и шире.

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Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что за всё время российской СВО ни одна из ракет Х-22 или Х-32 не была перехвачена. Всё благодаря невероятной скорости и возможности активно маневрировать на всём протяжении полёта.